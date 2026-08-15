খুলনায় যুবককে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা

খুলনার রূপসায় জয় ঢালী (২৭) নামে এক যুবককে গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার রাত সোয় ৯টার দিকে উপজেলার আইচগাতি ইউনিয়নের দুর্জনী মহল গ্রামের একটি চায়ের দোকানের সামনে হত্যা করা হয়। নিহত যুবক দুর্জনী মহল গ্রামের বাসিন্দা আক্তার ঢালীর ছেলে।
নিহত যুবক বি কোম্পানির সদস্য ছিল। তার নামে রূপসা থানায় মারামারিসহ ৭টি মামলা রয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, সন্ধ্যা থেকে জয় ঢালী দুর্জনী মহলের শহীদের মোড়ে লিটুর দোকানে আড্ডা দিচ্ছিল। রাত সোয়া ৯টার দিকে কয়েকজন যুবক মোটরসাইকে যোগে এসে তার সঙ্গে কথা বলতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পর ওই যুবকদের মধ্যে দুইজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার বাম পায়ে আঘাত করে।
আঘাতে যুবক মাটিতে পড়ে গেলে এরপর তাকে গলাকেটে হত্যা করা হয়। এরপর তারা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। ঘটনার পরপরই এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
সূত্রটি আরও জানায়, তাদের নিজস্ব একটি ঘের রয়েছে। সেই ঘেরের দেখাশুনার কাজ করে নিহত যুবক। খুলনার একটি বিশেষ বাহিনীর সদস্যও ছিল সে। গত কয়েকদিন আগে তাদের মধ্যে বিরোধ হয় এবং একটি পক্ষ তাকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে থাকে। শনিবার রাতে সেই সুযোগে দুর্বৃত্তরা তাকে গলাকেটে ও কুপিয়ে হত্যা করে।
জানতে চাইলে খুলনার জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, নিহত যুবক খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর `বি কোম্পানী’র সদস্য ছিল। তার নামে রূপসা থানায় মারামারিসহ ৭টি মামলা রয়েছে।
অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরেই বি কোম্পানীর সদস্যরা তাকে গলাকেটে ও কুপিয়ে হত্যা করেছে। হত্যার নেপথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে বিভিন্নস্থানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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