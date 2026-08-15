দুই শতাধিক কুলগাছে ‘শত্রুতার কোপ’

নাটোরের বড়াইগ্রামে দুই ভাইয়ের লাগানো দুই শতাধিক কুলগাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে আসাদুল ইসলাম (৩৫) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আজ শনিবার ভোরের দিকে উপজেলার চক নটাবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগ, বাগানের পাশে ধানের জমিতে সেচ দেওয়া নিয়ে ঝগড়ার পর শত্রুতা করে তাঁদের কুলগাছ কেটে দিয়েছেন আসাদুল।
ভুক্তভোগী দুই ভাই হলেন চক নটাবাড়িয়া গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে শাওন হোসেন ও কাওসার আলী। অভিযুক্ত আসাদুল ইসলাম একই গ্রামের গোলাম মাওলার ছেলে।
জানা গেছে, আড়াই বিঘা জমিতে ৫০০ থেকে ৬০০ কুলগাছ রোপণ করেছেন কাওসার আলী ও শাওন হোসেন। ইতিমধ্যে গাছে ফুল আসতে শুরু করেছে। দুই মাস পর বাগানের কুল বিক্রি করে তাদের ৭-৮ লাখ টাকা আয় হতো। আজ সকালে শাওন হোসেন গিয়ে দেখেন বাগানের দুই শতাধিক গাছ কেটে ফেলেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় আসাদুল ইসলামের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন শাওন হোসেন।
কাওসার আলী বলেন, ‘গতকাল শুক্রবার বিকেলে বাগানের পাশের ধানের জমিতে সেচ দেওয়াকে কেন্দ্র করে আসাদুল ইসলামের সঙ্গে ছোট ভাই শাওন হোসেনের কথা-কাটাকাটি হয়। এ ছাড়া আমাদের সঙ্গে কারও দ্বন্দ্ব বা কোনো শত্রুতা নেই।’
আসাদুল ইসলাম বলেন, ‘এই বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমাকে অহেতুক ফাঁসানো হচ্ছে।’
বড়াইগ্রাম থানার পরিদর্শক শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থ গ্রহণ করা হবে।’
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