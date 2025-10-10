Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নীলফামারী

রাতে গ্রাম্য সালিস, সকালে হাত-পা বাঁধা ঝুলন্ত লাশ

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বড়ভিটা ইউনিয়নের মধ্যপাড়া গ্রামে মোস্তাফিজার রহমান (৩৫) নামের এক যুবকের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তিনি ওই গ্রামের এছলাম আলীর ছেলে এবং তিন সন্তানের জনক।

পারিবারিক ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোস্তাফিজার সম্প্রতি প্রতিবেশী মিজানুর রহমানের কাছ থেকে গোপনে ১১১ শতক জমি কিনেছিলেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর মিজানুরের পরিবার জমি ফেরত চায়। এ নিয়ে দুই দফা গ্রাম্য সালিস বসে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শেষ দফার সালিসে মোস্তাফিজারকে ৫৫ শতক জমি ও পাঁচ লাখ টাকা ফেরত দিতে বলা হয়।

সালিসের পর রাতে তিনি বাড়ি ফিরে ঘুমাতে যান। পরে আজ শুক্রবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির পাশে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মরদেহ দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য রফিকুল ইসলাম বলেন, জমি নিয়ে বিরোধের ঘটনায় গ্রামের সবাইকে ডেকে সালিস করা হয়েছিল। সেখানে কী ঘটেছে, তা বড় ঘটনা, এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। মোস্তাফিজারের চাচি জেন্নাতুল বেগম বলেন, ‘মাইজানুর পরিবারের লোকজন ফোন দিয়ে তাকে রাতের বেলায় ডেকে নেন। পরে সকালে দেখি, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গাছে ঝুলছে।’

এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি, তদন্ত) আব্দুল কুদ্দুস বলেন, ‘হাত-পা বাঁধা অবস্থায় মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জমিসংক্রান্ত সালিসের বিষয়টি আমরা শুনেছি। তদন্ত চলছে।’

বিষয়:

নীলফামারীপুলিশকিশোরগঞ্জ (নীলফামারী)জেলার খবররংপুর বিভাগলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

সম্পর্কিত

দেবিদ্বারে ভাঙা সড়কে মাছ ছাড়লেন হাসনাত আবদুল্লাহ

দেবিদ্বারে ভাঙা সড়কে মাছ ছাড়লেন হাসনাত আবদুল্লাহ

রাবি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগ ছাত্রদল-শিবিরের বিরুদ্ধে

রাবি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁসের অভিযোগ ছাত্রদল-শিবিরের বিরুদ্ধে

হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ, টাকা দিয়ে রফার চেষ্টা

হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতিতে নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ, টাকা দিয়ে রফার চেষ্টা

ইবিতে শিক্ষক নিয়োগে ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

ইবিতে শিক্ষক নিয়োগে ছাত্রলীগের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ছাত্রদলের বিক্ষোভ