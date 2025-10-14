Ajker Patrika
পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী কীটনাশক খেয়ে হাসপাতালে, স্ত্রীর আত্মহত্যা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী কীটনাশক পান করে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদিকে অভিমানে স্ত্রী গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সোমবার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার বাকলজোড়া ইউনিয়নের বসুনকোনা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম বকুল আক্তার (২০), তাঁর স্বামী হাসান উল্লাহ (২২) বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসান উল্লাহ বসুনকোনা গ্রামের মো. শহিদুল্লাহর ছেলে।

দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পারিবারিক নানা বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে কলহ চলছিল। সোমবার বিকেলে তাদের মধ্যে ঝগড়ার একপর্যায়ে স্বামী হাসান ঊল্লাহ বাড়িতে থাকা কীটনাশক পান করেন। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবার দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। স্বামীর কীটনাশক পানের খবরে স্ত্রী বকুল আক্তার অভিমানে ঘরের আড়ার সঙ্গে রশি বেঁধে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেন। স্বামী হাসান ঊল্লাহকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। নিহত নারীর মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে এবং ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এই ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

