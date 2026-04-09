Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল কলেজছাত্রীর

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেল কলেজছাত্রীর
দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় নিপা আক্তার (২০) নামের এক কলেজছাত্রী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। আজ বৃহস্পতিবার মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুল ইসলাম হারুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গতকাল বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার পানুর এলাকায় মোহনগঞ্জ-নেত্রকোনা সড়কে দুর্ঘটনার শিকার হন নিপা।

নিহত নিপা জেলার পূর্বধলা উপজেলার চান্দুরা গ্রামের মোহাম্মদ তারা মিয়ার মেয়ে। তিনি মোহনগঞ্জ সরকারি কলেজের স্নাতক প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল মোহনগঞ্জ সরকরি কলেজে একটি পরীক্ষা ছিল নিপার। সকালে মা ফরিদা আক্তারকে সঙ্গে নিয়ে কলেজে আসেন তিনি। বিকেলে পরীক্ষা শেষে সিএনজিচালিত অটোরিকশা করে বাড়ি ফিরছিলেন নিপা ও তাঁর মা। পথে উপজেলার পানুর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাঁদের অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি সড়কের পাশে ধানখেতে ছিটকে পড়ে। ফলে ভেতরে থাকা নিপা ও তাঁর মা ফরিদা আক্তারের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। দ্রুত তাঁদের স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান আশপাশের লোকজন। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাঁদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাঁদের ঢামেক হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসক। তবে ঢাকা নেওয়ার পথে নিপার মৃত্যু হয়। আর তাঁর মা ফরিদা আক্তারকে সিএমএইচ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদিকে ঘটনার পর অটোরিকশা ও ট্রাক ফেলে চালকেরা পালিয়ে যান। খবর পেয়ে পুলিশ গাড়ি দুটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়।

বিষয়:

মোহনগঞ্জদুর্ঘটনাঢামেকসড়ক দুর্ঘটনাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিটকয়েনে বিলিয়ন ডলারের ধরা খেয়েছে ট্রাম্প পরিবার

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

শ্বশুরবাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আ.লীগ নেতাকে কুপিয়ে হত্যা, আটক ২

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

ভারত থেকে ২০০ ব্রডগেজ কোচ আসবে: সংসদে রেলপথমন্ত্রী

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

নীরবতার চরম মূল্য: ভারতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেভাবে হারিয়ে গেল উপসাগরীয় অঞ্চলে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

কর্মস্থল খাগড়াছড়ির পানছড়ি, চিকিৎসাসেবা দেন টাঙ্গাইলের ক্লিনিকে ক্লিনিকে

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই কুরাসাওয়ের ইতিহাস

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই কুরাসাওয়ের ইতিহাস

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

‘বিসিবিতে স্ত্রী কোটায় রাখা হয়েছে রাশনা ইমামকে’

সম্পর্কিত

সালমান শাহ হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আজও জমা দিলেন না তদন্ত কর্মকর্তা

সালমান শাহ হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আজও জমা দিলেন না তদন্ত কর্মকর্তা

ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশার চাপায় স্কুলছাত্র নিহত

ঠাকুরগাঁওয়ে অটোরিকশার চাপায় স্কুলছাত্র নিহত

৩৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ: ঢাবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা মাহি ২ দিনের রিমান্ডে

৩৮ লাখ টাকা আত্মসাৎ: ঢাবির বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা মাহি ২ দিনের রিমান্ডে

চুয়াডাঙ্গায় গলায় ওষুধ আটকে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গায় গলায় ওষুধ আটকে শিশুর মৃত্যু