নেত্রকোনা-২: লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে ডা. আনোয়ারুল হক বিজয়ী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনা-২ (সদর-বারহাট্টা) আসনে লক্ষাধিক ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী অধ্যাপক ডা. মো. আনোয়ারুল হক। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল ঘোষণা করেছেন।
প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, আনোয়ারুল হক ১ লাখ ৭১ হাজার ৩৯৯ট ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের এনসিপির প্রার্থী ফাহিম রহমান খান পাঠানের প্রাপ্ত ভোট ৬৭ হাজার ৩৬৭টি।
সদর বারহাট্টা আসনে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মোট ৫ লাখ ২ হাজার ৪৩৮ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৫০ হাজার ৪৭ এবং পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ১২ জন। মোট ভোট প্রদান করেন ২ লাখ ৭০ হাজার ২৮৫ জন। প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ৫৩.৭৯।
ময়মনসিংহের ১১ জন জয়ী প্রার্থীর হাতে নির্বাচনের ফলাফলের কাগজ তুলে দেওয়া হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. সাইফুর রহমান এই ফলাফল হস্তান্তর করেন।৫ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের পাঁচটি সংসদীয় আসনের মধ্যে চারটিতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এবং একটিতে ১১ দলীয় জোট-সমর্থিত জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৪টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে প্রাথমিক ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র থেকে রিটার্নিং৮ মিনিট আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনের বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী নুরুল হক নুর প্রাথমিক ফলাফলে প্রায় ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনের মধ্যে চারটিতে জয় পেয়েছেন বিএনপির প্রার্থীরা। আর দুটিতে জয় পেয়েছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থীরা। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ২টার পরে রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করেন।১৮ মিনিট আগে