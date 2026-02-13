Ajker Patrika
নেত্রকোণা

নেত্রকোনা-২: লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে ডা. আনোয়ারুল হক বিজয়ী

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
নেত্রকোনা-২: লক্ষাধিক ভোটের ব্যবধানে ডা. আনোয়ারুল হক বিজয়ী
অধ্যাপক ডা. মো. আনোয়ারুল হক। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনা-২ (সদর-বারহাট্টা) আসনে লক্ষাধিক ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী অধ্যাপক ডা. মো. আনোয়ারুল হক। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আনুষ্ঠানিকভাবে এই ফল ঘোষণা করেছেন।

প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গেছে, আনোয়ারুল হক ১ লাখ ৭১ হাজার ৩৯৯ট ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের এনসিপির প্রার্থী ফাহিম রহমান খান পাঠানের প্রাপ্ত ভোট ৬৭ হাজার ৩৬৭টি।

সদর বারহাট্টা আসনে নারী, পুরুষ ও তৃতীয় লিঙ্গের মোট ৫ লাখ ২ হাজার ৪৩৮ জন ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৫০ হাজার ৪৭ এবং পুরুষ ভোটার ২ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৯ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ১২ জন। মোট ভোট প্রদান করেন ২ লাখ ৭০ হাজার ২৮৫ জন। প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার ৫৩.৭৯।

বিষয়:

ময়মনসিংহ বিভাগনির্বাচনজাতীয় নির্বাচনজেলার খবরনেত্রকোনাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

সম্পর্কিত

ময়মনসিংহের ১১ জয়ী প্রার্থীর হাতে ফলাফল হস্তান্তর

ময়মনসিংহের ১১ জয়ী প্রার্থীর হাতে ফলাফল হস্তান্তর

নারায়ণগঞ্জের চারটি আসনে বিএনপি, একটিতে এনসিপির জয়

নারায়ণগঞ্জের চারটি আসনে বিএনপি, একটিতে এনসিপির জয়

প্রায় ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতলেন নুর

প্রায় ১৬ হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতলেন নুর

রাজশাহীর চারটিতে বিএনপি, দুটিতে জামায়াতের জয়

রাজশাহীর চারটিতে বিএনপি, দুটিতে জামায়াতের জয়