রাজশাহীর বিভাগ: ৩৯টি আসনের ২৮টিতেই বিএনপি জয়ী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩৪
রাজশাহী বিভাগে বড় জয় পেয়েছে বিএনপির। এই বিভাগের আট জেলার ৩৯টি আসনের ২৮টিতে জিতেছে দলটি। আর জামায়াত জিতেছে ১১টি আসন।

জেলাভিত্তিক ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বগুড়ার সাতটি আসনের সবগুলোয় জিতেছে বিএনপি। আর জামায়াত জিতেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনের সবগুলো। এই বিভাগে দুই বড় জোটের কোনো শরিক দল কিংবা কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীর জয় আসেনি।

রাজশাহী বিভাগের আসনগুলোয় বিজয়ী যাঁরা—

জয়পুরহাট জেলা

জয়পুরহাট-১ ফজলুর রহমান সাঈদ (জামায়াত)

জয়পুরহাট-২ মো. আব্দুল বারী (বিএনপি)

বগুড়া জেলা

বগুড়া-১ কাজী রফিকুল ইসলাম (বিএনপি)

বগুড়া-২ মীর শাহে আলম (বিএনপি)

বগুড়া-৩ আব্দুল মহিত তালুকদার (বিএনপি)

বগুড়া-৪ মোশারফ হোসেন (বিএনপি)

বগুড়া-৫ জি এম সিরাজ (বিএনপি)

বগুড়া-৬ তারেক রহমান (বিএনপি)

বগুড়া-৭ মোরশেদ মিলটন (বিএনপি)

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ মো. কেরামত আলী (জামায়াত)

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ মিজানুর রহমান (জামায়াত)

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ নুরুল ইসলাম (জামায়াত)

নওগাঁ জেলা

নওগাঁ-১ মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)

নওগাঁ-২ এনামুল হক (জামায়াত)

নওগাঁ-৩ মো. ফজলে হুদা (বিএনপি)

নওগাঁ-৪ ইকরামুল বারী টিপু (বিএনপি)

নওগাঁ-৫ জাহিদুল ইসলাম ধলু (বিএনপি)

নওগাঁ-৬ শেখ মো. রেজাউল ইসলাম (বিএনপি)

রাজশাহী জেলা

রাজশাহী-১ মুজিবুর রহমান (জামায়াত)

রাজশাহী-২ মিজানুর রহমান মিনু (বিএনপি)

রাজশাহী-৩ শফিকুল হক মিলন (বিএনপি)

রাজশাহী-৪ আব্দুল বারী (জামায়াত)

রাজশাহী-৫ নজরুল ইসলাম মণ্ডল (বিএনপি)

রাজশাহী-৬ আবু সাঈদ চাঁদ (বিএনপি)

নাটোর জেলা

নাটোর-১ ফারজানা শারমিন পুতুল (বিএনপি)

নাটোর-২ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (বিএনপি)

নাটোর-৩ আনোয়ারুল ইসলাম আনু (বিএনপি)

নাটোর-৪ আব্দুল আজিজ (বিএনপি)

সিরাজগঞ্জ জেলা

সিরাজগঞ্জ-১ সেলিম রেজা (বিএনপি)

সিরাজগঞ্জ-২ ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু (বিএনপি)

সিরাজগঞ্জ-৩ আইনুল হক (বিএনপি)

সিরাজগঞ্জ-৪ রফিকুল ইসলাম খান (জামায়াত)

সিরাজগঞ্জ-৫ আমিরুল ইসলাম খান আলীম (বিএনপি)

সিরাজগঞ্জ-৬ এম এ মুহিত (বিএনপি)

পাবনা জেলা

পাবনা-১ নাজিবুর রহমান মোমেন (জামায়াত)

পাবনা-২ সেলিম রেজা হাবিব (বিএনপি)

পাবনা-৩ আলী আছগার (জামায়াত)

পাবনা-৪ আবু তালেব মণ্ডল (জামায়াত)

পাবনা-৫ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস (বিএনপি)

বিএনপিরাজশাহী বিভাগজাতীয় নির্বাচনজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

বরিশাল-৩: দুই যুগ পর আসন পুনরুদ্ধার করল বিএনপি

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

জাতীয় পার্টিকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আ.লীগ নেই হয়ে গেছে: আখতার হোসেন

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

গোপালগঞ্জের তিনটি আসনেই বিএনপির জয়

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

অবশেষে ঢাকা-৮ আসনের ফল প্রকাশ, জয়ী মির্জা আব্বাস

