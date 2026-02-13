রাজশাহীর বিভাগ: ৩৯টি আসনের ২৮টিতেই বিএনপি জয়ী

রাজশাহী বিভাগে বড় জয় পেয়েছে বিএনপির। এই বিভাগের আট জেলার ৩৯টি আসনের ২৮টিতে জিতেছে দলটি। আর জামায়াত জিতেছে ১১টি আসন।
জেলাভিত্তিক ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বগুড়ার সাতটি আসনের সবগুলোয় জিতেছে বিএনপি। আর জামায়াত জিতেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনের সবগুলো। এই বিভাগে দুই বড় জোটের কোনো শরিক দল কিংবা কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীর জয় আসেনি।
রাজশাহী বিভাগের আসনগুলোয় বিজয়ী যাঁরা—
জয়পুরহাট জেলা
জয়পুরহাট-১ ফজলুর রহমান সাঈদ (জামায়াত)
জয়পুরহাট-২ মো. আব্দুল বারী (বিএনপি)
বগুড়া জেলা
বগুড়া-১ কাজী রফিকুল ইসলাম (বিএনপি)
বগুড়া-২ মীর শাহে আলম (বিএনপি)
বগুড়া-৩ আব্দুল মহিত তালুকদার (বিএনপি)
বগুড়া-৪ মোশারফ হোসেন (বিএনপি)
বগুড়া-৫ জি এম সিরাজ (বিএনপি)
বগুড়া-৬ তারেক রহমান (বিএনপি)
বগুড়া-৭ মোরশেদ মিলটন (বিএনপি)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ মো. কেরামত আলী (জামায়াত)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ মিজানুর রহমান (জামায়াত)
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ নুরুল ইসলাম (জামায়াত)
নওগাঁ জেলা
নওগাঁ-১ মোস্তাফিজুর রহমান (বিএনপি)
নওগাঁ-২ এনামুল হক (জামায়াত)
নওগাঁ-৩ মো. ফজলে হুদা (বিএনপি)
নওগাঁ-৪ ইকরামুল বারী টিপু (বিএনপি)
নওগাঁ-৫ জাহিদুল ইসলাম ধলু (বিএনপি)
নওগাঁ-৬ শেখ মো. রেজাউল ইসলাম (বিএনপি)
রাজশাহী জেলা
রাজশাহী-১ মুজিবুর রহমান (জামায়াত)
রাজশাহী-২ মিজানুর রহমান মিনু (বিএনপি)
রাজশাহী-৩ শফিকুল হক মিলন (বিএনপি)
রাজশাহী-৪ আব্দুল বারী (জামায়াত)
রাজশাহী-৫ নজরুল ইসলাম মণ্ডল (বিএনপি)
রাজশাহী-৬ আবু সাঈদ চাঁদ (বিএনপি)
নাটোর জেলা
নাটোর-১ ফারজানা শারমিন পুতুল (বিএনপি)
নাটোর-২ রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু (বিএনপি)
নাটোর-৩ আনোয়ারুল ইসলাম আনু (বিএনপি)
নাটোর-৪ আব্দুল আজিজ (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ জেলা
সিরাজগঞ্জ-১ সেলিম রেজা (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ-২ ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ-৩ আইনুল হক (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ-৪ রফিকুল ইসলাম খান (জামায়াত)
সিরাজগঞ্জ-৫ আমিরুল ইসলাম খান আলীম (বিএনপি)
সিরাজগঞ্জ-৬ এম এ মুহিত (বিএনপি)
পাবনা জেলা
পাবনা-১ নাজিবুর রহমান মোমেন (জামায়াত)
পাবনা-২ সেলিম রেজা হাবিব (বিএনপি)
পাবনা-৩ আলী আছগার (জামায়াত)
পাবনা-৪ আবু তালেব মণ্ডল (জামায়াত)
পাবনা-৫ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস (বিএনপি)
এনসিপি প্রার্থী জোবাইরুল হাসান আরিফের মোট ভোটের মাত্র ২ হাজার ৯০৬টি পেয়েছেন, যা প্রদত্ত ভোটের তুলনায় খুবই কম। ফলে নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হচ্ছে। চট্টগ্রাম-৮ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৫৪ হাজার ৭২৯ জন। এনসিপি প্রার্থী মোট ভোটারের মাত্র শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট পান।৩ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগের ১৯ আসনের মাত্র একটিতেও জিততে পারেনি জামায়াতে ইসলাম। তবে দলটির নেতৃত্বধীন ১১ দলীয় জোটের খেলাফতে মজলিস পয়েছে একটি আসন। আর বাকি ১৮টি আসনই জিতেছে বিএনপি।১২ মিনিট আগে
মেহেরপুর জেলার দুটি আসনেই জামায়াত জোট প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। তাঁরা হলেন মেহেরপুর-১ আসনে জেলা জামায়াতের আমির মাও. তাজ উদ্দীন খান এবং মেহেরপুর-২ আসনে জামায়াত নেতা নাজমুল হুদা।২৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উত্তরাঞ্চলে ভালো করলেও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গিয়ে ভরাডুবি হয়েছে জামায়াতের। এই অঞ্চলের চট্টগ্রাম বিভাগের ৫৮ আসনের মধ্যে ৫০ টিতেই জিতেছে বিএনপি। দলটির জোটসঙ্গী গণসংহতি আন্দোলন জিতেছে একটি আসন এবং বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্ররা জিতেছে ৩টি আসন।২৮ মিনিট আগে