বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের ১৬টিতেই বিএনপি

বরিশাল বিভাগে বড় জয় এসেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির। এই বিভাগের ২১টি আসন মধ্যে ১৬টিতে জিতেছে দলটি। এ ছাড়া, জামায়াত পেয়েছে দুটি। গণ–অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ জিতেছে একটি করে আসন। ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভাগের ৬টি জেলার মধ্যে ৩ টিতে একচেটিয়া জয় পেয়েছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট। এই জোট জিতেছে ১৮টি আসন।
বরগুনা-১ মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ (ইসলামি আন্দোলন)
বরগুনা-২ নূরুল ইসলাম মনি (বিএনপি)
পটুয়াখালী-১ আলতাফ হোসেন চৌধুরী (বিএনপি)
পটুয়াখালী-২ শফিকুল ইসলাম মাসুদ (জামায়াত)
পটুয়াখালী-৩ নুরুল হক নূর (গণ অধিকার পরিষদ)
পটুয়াখালী-৪ এ বি এম মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)
ভোলা-১ আন্দালিভ রহমান পার্থ (বিজেপি)
ভোলা-২ হাফিজ ইব্রাহিম (বিএনপি)
ভোলা-৩ হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বিএনপি)
ভোলা-৪ নুরুল ইসলাম নয়ন (বিএনপি)
বরিশাল-১ জহির উদ্দিন স্বপন, (বিএনপি)
বরিশাল-২ এস শরফুদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)
বরিশাল-৩ জয়নুল আবেদীন, (বিএনপি)
বরিশাল-৪ রাজিব আহসান (বিএনপি)
বরিশাল-৫ মজিবুর রহমান সারওয়ার (বিএনপি)
বরিশাল-৬ আবুল হোসেন খান (বিএনপি)
ঝালকাঠি-১ রফিকুল ইসলাম জামাল (বিএনপি)
ঝালকাঠি-২ ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টো (বিএনপি)
পিরোজপুর-১ মাসুদ সাঈদী (জামায়াত)
পিরোজপুর-২ আহম্মদ সোহেল মনজুর (বিএনপি)
পিরোজপুর–৩ রুহুল আমিন দুলাল (বিএনপি)
হাবিবার প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট মো. আকবর হোসেন গতকাল বৃহস্পতিবার রাতেই রাজশাহীর কাটাখালী থানায় অভিযোগ দিয়ে এসেছেন। তবে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত মামলা রেকর্ড করা হয়নি।২ মিনিট আগে
রাজশাহী বিভাগে বড় জয় পেয়েছে বিএনপির। এই বিভাগের আট জেলার ৩৯টি আসনের ২৮টিতে জিতেছে দলটি। আর জামায়াত জিতেছে ১১টি আসন। জেলাভিত্তিক ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বগুড়ার ৭টি আসনের সবগুলোয় জিতেছে বিএনপি। আর জামায়াত জিতেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিনটি আসনের সবগুলো।৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজশাহী-২ (সদর) আসনের বিএনপির বিজয়ী প্রার্থী মিজানুর রহমান মিনু। তিনি বলেছেন, ‘আমি এখানে জন্ম নিয়েছি। আমি জানি, কারা কী করে না করে এখানে। প্রত্যেককে কঠোর হস্তে দমন করা হবে।’১৯ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী আফরোজা খানম ১ লাখ ৬৭ হাজার ৩৪৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মুহাম্মদ সাইদ নূর পেয়েছেন ৬৪ হাজার ২৪২ ভোট।২৬ মিনিট আগে