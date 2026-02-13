Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের ১৬টিতেই বিএনপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১৩
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের ১৬টিতেই বিএনপি
বরিশাল বিভাগে ২১ আসনের ১৮টিই নিয়ে গেছে বিএনপির জোট। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল বিভাগে বড় জয় এসেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপির। এই বিভাগের ২১টি আসন মধ্যে ১৬টিতে জিতেছে দলটি। এ ছাড়া, জামায়াত পেয়েছে দুটি। গণ–অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ জিতেছে একটি করে আসন। ফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভাগের ৬টি জেলার মধ্যে ৩ টিতে একচেটিয়া জয় পেয়েছে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট। এই জোট জিতেছে ১৮টি আসন।

বরগুনা-১ মাহমুদুল হাসান অলিউল্লাহ (ইসলামি আন্দোলন)

বরগুনা-২ নূরুল ইসলাম মনি (বিএনপি)

পটুয়াখালী-১ আলতাফ হোসেন চৌধুরী (বিএনপি)

পটুয়াখালী-২ শফিকুল ইসলাম মাসুদ (জামায়াত)

পটুয়াখালী-৩ নুরুল হক নূর (গণ অধিকার পরিষদ)

পটুয়াখালী-৪ এ বি এম মোশাররফ হোসেন (বিএনপি)

ভোলা-১ আন্দালিভ রহমান পার্থ (বিজেপি)

ভোলা-২ হাফিজ ইব্রাহিম (বিএনপি)

ভোলা-৩ হাফিজ উদ্দিন আহমদ (বিএনপি)

ভোলা-৪ নুরুল ইসলাম নয়ন (বিএনপি)

বরিশাল-১ জহির উদ্দিন স্বপন, (বিএনপি)

বরিশাল-২ এস শরফুদ্দিন আহমেদ (বিএনপি)

বরিশাল-৩ জয়নুল আবেদীন, (বিএনপি)

বরিশাল-৪ রাজিব আহসান (বিএনপি)

বরিশাল-৫ মজিবুর রহমান সারওয়ার (বিএনপি)

বরিশাল-৬ আবুল হোসেন খান (বিএনপি)

ঝালকাঠি-১ রফিকুল ইসলাম জামাল (বিএনপি)

ঝালকাঠি-২ ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টো (বিএনপি)

পিরোজপুর-১ মাসুদ সাঈদী (জামায়াত)

পিরোজপুর-২ আহম্মদ সোহেল মনজুর (বিএনপি)

পিরোজপুর–৩ রুহুল আমিন দুলাল (বিএনপি)

বিষয়:

বরিশাল জেলাবিএনপিবরিশাল বিভাগনির্বাচনবরিশালজামায়াতে ইসলামী
