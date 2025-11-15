Ajker Patrika

পুকুরে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় পুকুরে ডুবে একই পরিবারের দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার গন্ডা ইউনিয়নের কালিয়ান গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত শিশুরা সম্পর্কে খালাতো ও মামাতো ভাই-বোন।

দুই শিশু হচ্ছে উপজেলার কালিয়ান গ্রামের ফেরদৌস মিয়ার ছেলে শাহাদাৎ ওরফে চাঁদ (৭) এবং একই উপজেলার শিবপুর গ্রামের সাখাওয়াত হোসেনের মেয়ে তাসফিয়া আক্তার (৭)।   

স্থানীয়দের বরাতে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, আজ দুপুরের দিকে তিন শিশু বাড়ির পাশের পুকুরে যায়। একপর্যায়ে শাহাদাৎ ও তাসফিয়া পানিতে ডুবে যায়। সঙ্গে থাকা আরেক শিশু দ্রুত বাড়িতে গিয়ে খবর দিলে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

বিষয়:

কেন্দুয়ামৃত্যুদুর্ঘটনাময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আশরাফুল হত্যা: ঘরে লাশ রেখেই শারীরিক সম্পর্ক করেন জরেজ ও শামীমা

বিহারে ইতিহাস গড়ে বিজেপি জোটের বিপুল জয়, সর্বোচ্চ ভোট পেয়েও মহাজোটের ভরাডুবি

প্রধান শিক্ষক ও ছাত্রীর অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল, গাংনীতে তোলপাড়

আজকের রাশিফল: পুরোনো প্রেম মেসেঞ্জারে ‘হাই’ পাঠাতে পারে, টাকা দিয়ে শান্তি কিনুন

শেরপুর-২ আসনে এনসিপির মনোনয়নপত্র নিলেন জুলাই যোদ্ধা খোকন চন্দ্র বর্মণ

এলাকার খবর
Loading...