দুর্গাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৩ মাদকসেবীর ৩ মাস করে কারাদণ্ড

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে তিন যুবককে আটক করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। আজ বুধবার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার বিশ্বনাথপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদক সেবন ও সংরক্ষণের অপরাধে তাঁদের আটক করা হয়।
পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেককে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। দুর্গাপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান এ দণ্ড দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের মৃত আব্দুল ছাত্তার মিয়ার ছেলে মো. জুয়েল মিয়া (৩৫), নাগপুর গ্রামের মো. দুলাল মিয়ার ছেলে মো. হারুন অর রশিদ (২৮) ও একই গ্রামের মো. রুস্তম আলীর ছেলে মো. জুয়েল মিয়া (৩০)।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশ্বনাথপুর এলাকার জুয়েল মিয়ার বসতঘরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় ওই ঘরে মাদক সেবন ও সংরক্ষণের দায়ে হাতেনাতে তিনজনকে আটক করা হয়। পরে আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রত্যেককে তিন মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান বলেন, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক সেবন ও সংরক্ষণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে সাজাপ্রাপ্ত তিন আসামিকে নেত্রকোনা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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