Ajker Patrika
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কক্সবাজার

সাড়ে ৮ ঘণ্টা পর সচল মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট, উৎপাদন শুরু

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ২২: ২৬
সাড়ে ৮ ঘণ্টা পর সচল মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট, উৎপাদন শুরু
মাতারবাড়ী তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিটে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। সাড়ে ৮ ঘণ্টা পর সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে মেরামত শেষে ইউনিটটি আবার সচল হলে উৎপাদন শুরু হয়।

মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) সাজ্জাদুর রহমান এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি ইউনিটে হঠাৎ যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।

সাজ্জাদুর রহমান জানান, ত্রুটি সারাতে বাংলাদেশি প্রকৌশলীরা কাজ শুরু করেন। সন্ধ্যার দিকে ত্রুটি মেরামত করার পর বিদ্যুৎ উৎপাদন স্বাভাবিক হয়।

২০২৩ সালের নভেম্বর থেকে মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। কেন্দ্রের দুটি ইউনিটে ৬০০ মেগাওয়াট করে মোট ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। প্রায় ১৪০০ একর জায়গায় ৫২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারবিদ্যুৎচট্টগ্রাম বিভাগমহেশখালীজেলার খবর
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