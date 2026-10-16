বড়াইগ্রামে ৭ লাখ টাকার জাল নোটসহ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

বড়াইগ্রামে ৭ লাখ টাকার জাল নোটসহ ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার
নাটোরের বড়াইগ্রামে ৭ লাখ ৯ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোটসহ মোস্তফা আলী (৪২) নামে এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে এসআরবি-৫। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার রাজাপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।
আটক মোস্তফা আলী পটুয়াখালী সদর উপজেলার বোতলবুনিয়া গ্রামের মৃত আমজাদ আলীর ছেলে।
এসআরবি-৫ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাতে এসআরবির একটি যৌথ অভিযানকারী দল উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের রাজাপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় মোস্তফা আলীকে আটক করা হয়। তাঁর হেফাজত থেকে ৭ লাখ ৯ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট ও দুটি মুঠোফোন জব্দ করা হয়।
অভিযান শেষে জালনোট ও উদ্ধার হওয়া মোবাইলসহ আসামিকে বড়াইগ্রাম থানায় হস্তান্তর করেছে এসআরবি।
বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শফিউল আজম খান বলেন, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা ও জাল টাকা নিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাকে আদালতে পাঠানো হবে।