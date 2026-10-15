Ajker Patrika
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ফুটবল

নিষিদ্ধ হামজা চৌধুরী

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ১১: ৪৮
নিষিদ্ধ হামজা চৌধুরী
শাস্তি পেলেন হামজা চৌধুরী। ছবি: ফাইল ছবি

দুঃসংবাদ পেলেন হামজা চৌধুরী। ইএফএল চ্যাম্পিয়নশিপে গত রাতে তাঁর দল শেফিল্ড ইউনাইটেড হেরেছে পোর্টসমাউথের বিপক্ষে। হারের পর বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার পেয়েছেন নিষেধাজ্ঞা।

পোর্টসমাউথের বিপক্ষে জোড়া হলুদ কার্ড দেখেছেন হামজা। ইএফএলের নিয়ম অনুযা ফুটবল লিগের (ইএফএল) নিয়ম অনুযায়ী, এক ম্যাচে দুটি হলুদ কার্ড দেখে বহিষ্কৃত হলে সাধারণত এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পান কোনো খেলোয়াড়। ফলে শনিবার ব্রিস্টল সিটির বিপক্ষে শেফিল্ড ইউনাইটেডের পরবর্তী ম্যাচে খেলতে পারবেন না বাংলাদেশের এই মিডফিল্ডার।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
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