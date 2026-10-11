Ajker Patrika
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নাটোর

অন্য এলাকায় সার বিক্রি করছিলেন ডিলার, ধরিয়ে দিলেন স্থানীয়রা

লালপুর (নাটোর) প্রতিনিধি
আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ০৩
অন্য এলাকায় সার বিক্রি করছিলেন ডিলার, ধরিয়ে দিলেন স্থানীয়রা
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের লালপুরে অবৈধভাবে সার বিক্রির দায়ে ভাই ভাই ট্রেডার্সকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রোববার সকালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৪৫ ধারা মোতাবেক এই জরিমানা করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সুব্রত কুমার সরকারের উপস্থিতিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন লালপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আবীর হোসেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, লালপুর সদর ইউনিয়নের সার ডিলার ভাই ভাই ট্রেডার্সের মালিক ওয়াহিদুল ইসলাম খোকন ঈশ্বরদী ইউনিয়নের সাবডিলার বাবুর কাছে ২০ বস্তা সার বিক্রি করেন। সারগুলো পরিবহনের সময় স্থানীয় কৃষকেরা গাড়িটি আটকে পুলিশকে খবর দেন। পরে বিষয়টি নিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ওই ডিলারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

বিষয়:

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