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কেয়ার বাংলাদেশে চাকরি, মাসিক বেতন ৩ লাখ টাকার ওপর

চাকরি ডেস্ক 
কেয়ার বাংলাদেশে চাকরি, মাসিক বেতন ৩ লাখ টাকার ওপর

আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা কেয়ার বাংলাদেশ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ডেপুটি হেড অব অফিস’ পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে, চলবে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ডেপুটি হেড অব অফিস।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: আন্তর্জাতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, মানবিক/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সমাজবিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৮ বছর।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়স: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: কক্সবাজার।

বেতন: ৩,০৪,৬৯৬ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ অক্টোবর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম।

বিষয়:

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