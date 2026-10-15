Ajker Patrika
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বগুড়া

রাস্তায় শিক্ষককে পেটানো সেই ছাত্রকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন বাবা

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৪: ০৯
রাস্তায় শিক্ষককে পেটানো সেই ছাত্রকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন বাবা
শিক্ষককে পিটিয়ে গাছের ডাল হাতে পালিয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থী। ছবি: সিসিটিভি ফুটেজের স্ক্রিনশট

বগুড়ায় গাছের ডাল দিয়ে পিটিয়ে শিক্ষককে আহত করার ঘটনায় বহিষ্কৃত স্কুলছাত্র রিয়াদ ইসলাম কিরনকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে পরিবারের সদস্যরা তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

রিয়াদ ইসলাম কিরন বগুড়া বিয়াম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। তার বাবা ট্রাকচালক বিপুল মিয়া বুধবার রাতে বগুড়া সদর থানা-পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলেকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

এদিকে, ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। এর মধ্যে রিয়াদের বাবা বিপুল মিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বক্তব্যে ঘটনার তদন্ত দাবি করেন। একই সঙ্গে তিনি আহত শিক্ষকের সমালোচনা করেন। তাঁর বক্তব্য ছড়িয়ে পড়ার পর নতুন করে সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার বিকেলে স্কুল ছুটির পর শরীরচর্চার শিক্ষক আবু রায়হান ইসলাম মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সামনে গাছের ডাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল রিয়াদ ইসলাম কিরন। সে শিক্ষককে মোটরসাইকেল থামাতে বলে। শিক্ষক মোটরসাইকেল থামানোর সঙ্গে সঙ্গে রিয়াদ হাতে থাকা গাছের ডাল দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। পরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সে।

এ ঘটনার পরদিন স্কুল কর্তৃপক্ষ রিয়াদকে প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে। পরে শিক্ষককে মারধরের ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। তাঁরা ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

শাসন করায় রাস্তায় গাছের ডাল দিয়ে শিক্ষককে পেটাল সপ্তম শ্রেণির ছাত্রশাসন করায় রাস্তায় গাছের ডাল দিয়ে শিক্ষককে পেটাল সপ্তম শ্রেণির ছাত্র

বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী বলেন, পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় ওই শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। পরে ভুক্তভোগী শিক্ষক তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেছেন।

বিষয়:

বগুড়াশিক্ষকরাজশাহী বিভাগবহিষ্কারজেলার খবরপাঠকের আগ্রহ
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