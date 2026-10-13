লালপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নাটোরের লালপুরে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আহত বাইসাইকেল আরোহী আজাদ আলী (৫৭) মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিলমাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. আব্দুর রহিম।
নিহত আজাদ আলী লালপুর উপজেলার দুড়দুড়িয়া ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামের মৃত মনির উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল ১০টার দিকে আজাদ আলী বাইসাইকেল নিয়ে পাইকপাড়া সেন্টার বাজারে যাচ্ছিলেন। পথে বাজারের মেঘনা পান স্টোরের সামনে পাকা সড়কে পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেল তাঁর বাইসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে তিনি সড়কে পড়ে গুরুতর আহত হন।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।
লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, মৃত্যুর ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কারও বিরুদ্ধে সন্দেহ বা অভিযোগ করা হয়নি। পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ তাঁদের কাছে হস্তান্তরের জন্য রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) রাজপাড়া থানাকে অনুরোধ করা হয়েছে।
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