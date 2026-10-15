Ajker Patrika
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নাটোর

লালপুরে ৫২৫ গ্রাম হেরোইনসহ ২ কারবারি গ্রেপ্তার

নাটোর (লালপুর) প্রতিনিধি
লালপুরে ৫২৫ গ্রাম হেরোইনসহ ২ কারবারি গ্রেপ্তার
নাটোরের লালপুরে হেরোইনসহ দুই কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের লালপুরে ৫২৫ গ্রাম হেরোইনসহ দুই কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)। এ সময় মাদক বহনে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল ও একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন জব্দ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার আড়বাব ইউনিয়নের কচুয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, লালপুর উপজেলার দক্ষিণ লালপুর গ্রামের ফরমান আলীর ছেলে মো. আরিফুজ্জামান বাপ্পী (৪৮) এবং উত্তর লালপুর গ্রামের মৃত আলম মোল্লার ছেলে মো. জিল্লুর রহমান (৪১)।

এসআরবি-৫, রাজশাহীর সিপিসি-২, নাটোর ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোর পৌনে চারটার দিকে কচুয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালায় এসআরবির একটি দল। এ সময় আরিফুজ্জামান বাপ্পী ও জিল্লুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের কাছ থেকে ৫২৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। এ সময় হেরোইন ছাড়াও মাদক কারবারে ব্যবহৃত একটি মোটরসাইকেল ও একটি অ্যান্ড্রয়েড ফোন জব্দ করা হয়।

এসআরবি জানায়, হেরোইন বিক্রির উদ্দেশে মোটরসাইকেলে করে জিল্লুর রহমানের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন বাপ্পী। এ জন্য তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করে লালপুর বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন।

লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

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