Ajker Patrika

ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফেরা হলো না সেনাসদস্যের

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলায় ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষে মামুনুর রশীদ (৪০) নামের এক সেনাবাহিনীর সার্জেন্ট নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে বনপাড়া-লালপুর আঞ্চলিক সড়কের বাহিমালি ফার্ম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মামুনুর রশীদ জেলার লালপুর উপজেলার বড়ময়না গ্রামের আব্দুল মজিদ মণ্ডলের ছেলে। তিনি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে সার্জেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ছুটি শেষে আগামীকাল বুধবার কর্মস্থলে যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি বাড়ি থেকে অটোরিকশায় বনপাড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি ডাম্প ট্রাকের সঙ্গে অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন।

বনপাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ সুমন চন্দ্র দাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, মামুনুর রশীদ সেনাসদস্য হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সামরিক কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসে আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন।

বিষয়:

নাটোরসংঘর্ষনিহতরাজশাহী বিভাগজেলার খবরবড়াইগ্রাম
