নাটোরে ভেঙে গেছে রেললাইন, পাটের বস্তা গুঁজে চলাচল

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটেরে ভাঙা রেললাইনে গুঁজে দেওয়া হয়েছে পাটের বস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নাটেরে ভাঙা রেললাইনে গুঁজে দেওয়া হয়েছে পাটের বস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার লোকমানপুর রেলস্টেশন-সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন ভেঙে গেছে। এ কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে ওই অংশে পাটের বস্তা গুঁজে সীমিত গতিতে ট্রেন চলাচল করছে।

আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে লাইনে ভাঙা দেখতে পেয়ে তা মেরামতে কাজ শুরু করে রেল কর্তৃপক্ষ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, আজ মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) সকালে নিয়মিত পরিদর্শনের সময় রেলকর্মীরা লাইনে ভাঙা দেখতে পান। তাৎক্ষণিকভাবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ভাঙা অংশে পাটের বস্তা গুঁজে দেওয়া হয়। পরে ট্রেনগুলোকে সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ১০ কিলোমিটার গতিতে ওই স্থান অতিক্রমের নির্দেশ দেয় রেল কর্তৃপক্ষ। ঘটনার পর ঈশ্বরদী থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী কমিউটার ট্রেন এবং ঢালারচর এক্সপ্রেস সতর্কতার সঙ্গে ফাটল ধরা অংশ অতিক্রম করে।

স্থানীয় বাসিন্দা সোলায়মান আলম জানান, সকালে কিছু লোক প্রথম ফাটল দেখেন লাইনে। তারপর প্রথমে আব্দুলপুর ও পরে নাটোর স্টেশনে ফোন করে জানানো হয়।

এ বিষয়ে রেলশ্রমিক মোস্তাক আহমেদ জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকালেই তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। আপাতত অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে বস্তা গুঁজে ট্রেন পার করানো হচ্ছে, তবে মেরামতের কাজ চলছে।

নাটেরে ভাঙা রেললাইনে গুঁজে দেওয়া হয়েছে পাটের বস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নাটেরে ভাঙা রেললাইনে গুঁজে দেওয়া হয়েছে পাটের বস্তা। ছবি: আজকের পত্রিকা

আব্দুলপুর রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘সকালে আমাদের কর্মীরা পর্যবেক্ষণের সময় লাইনে ফাটল দেখতে পান। এখন সর্বোচ্চ ১০ কিলোমিটার গতিতে ট্রেন চলাচল করছে। দ্রুত মেরামত শেষ হলে গতি স্বাভাবিক হবে।’

নাটোর রেলওয়ে স্টেশনের কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টার কামরুন্নাহার বলেন, এই পথে রেল চলাচলে ঝুঁকির বিষয়টি সব ট্রেনকে অবহিত করা হয়েছে।

বাগাতিপাড়ানাটোররেলস্টেশনরেললাইনরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
