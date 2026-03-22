Ajker Patrika
নাটোর

গায়েহলুদের দিন সড়কে প্রাণ গেল প্রকৌশলী বরের

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
গায়েহলুদের দিন সড়কে প্রাণ গেল প্রকৌশলী বরের
জুলফিকার আলী জিল্লু। ছবি: সংগৃহীত

নাটোরের বড়াইগ্রামে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের সঙ্গে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় জুলফিকার আলী জিল্লু (২৯) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (২২ মার্চ) সকাল ৮টার দিকে বড়াইগ্রাম উপজেলার গড়মাটি কলোনি এলাকায় নাটোর-পাবনা মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জুলফিকার পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের আনসারুল হক প্রামাণিকের ছেলে। তিনি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

জানা গেছে, আগামীকাল সোমবার জুলফিকারের বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। আজ ছিল তাঁর গায়েহলুদ। বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে বোন-ভগ্নিপতিকে বনপাড়া থেকে আনতে জুলফিকার প্রাইভেট কারে বাড়ি থেকে রওনা হন। বড়াইগ্রাম উপজেলার গড়মাটি কলোনি এলাকায় এলে প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খায়। এতে ঘটনাস্থলেই জুলফিকার নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর খবরে বিয়েবাড়িতে এখন কান্নার রোল উঠেছে।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিষয়:

নাটোরসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগজেলার খবরবড়াইগ্রাম
