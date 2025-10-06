Ajker Patrika
নাটোরে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৩

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
নাটোরের বড়াইগ্রামে আজ সোমবার বিকেলে বাসের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
নাটোরের বড়াইগ্রামে আজ সোমবার বিকেলে বাসের ধাক্কায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। আজ সোমবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন লালপুরের ধলা গ্রামের অটোরিকশার চালক মুনছের আলী (৬৫), যাত্রী একই এলাকার নবিন প্রামাণিকের ছেলে নয়ন হোসেন (২৮) ও বড়াইগ্রামের কালিকাপুর এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে আনছার আলী (৫৫)।

গুরুতর আহত ব্যক্তিরা হলেন কালিকাপুরের আনছার আলীর ছেলে রাসেল হোসেন (৩৫) ও রানা হোসেন (২৫) এবং স্ত্রী রাশিদা বেগম (৫০)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরে পাবনাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশা অসাবধানতাবশত ঘুরতে গিয়ে বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান এবং তিন যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোরশেদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

নাটোরসড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগরাজশাহীজেলার খবরবড়াইগ্রাম
