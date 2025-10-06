নাটোরে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহত ৩

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি
নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। আজ সোমবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন লালপুরের ধলা গ্রামের অটোরিকশার চালক মুনছের আলী (৬৫), যাত্রী একই এলাকার নবিন প্রামাণিকের ছেলে নয়ন হোসেন (২৮) ও বড়াইগ্রামের কালিকাপুর এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে আনছার আলী (৫৫)।
গুরুতর আহত ব্যক্তিরা হলেন কালিকাপুরের আনছার আলীর ছেলে রাসেল হোসেন (৩৫) ও রানা হোসেন (২৫) এবং স্ত্রী রাশিদা বেগম (৫০)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরে পাবনাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশা অসাবধানতাবশত ঘুরতে গিয়ে বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান এবং তিন যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।
বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোরশেদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
নাটোরের বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। আজ সোমবার বিকেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন লালপুরের ধলা গ্রামের অটোরিকশার চালক মুনছের আলী (৬৫), যাত্রী একই এলাকার নবিন প্রামাণিকের ছেলে নয়ন হোসেন (২৮) ও বড়াইগ্রামের কালিকাপুর এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে আনছার আলী (৫৫)।
গুরুতর আহত ব্যক্তিরা হলেন কালিকাপুরের আনছার আলীর ছেলে রাসেল হোসেন (৩৫) ও রানা হোসেন (২৫) এবং স্ত্রী রাশিদা বেগম (৫০)।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দুপুরে পাবনাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস বনপাড়া-পাবনা মহাসড়কের গুনাইহাটি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি অটোরিকশা অসাবধানতাবশত ঘুরতে গিয়ে বাসের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন মারা যান এবং তিন যাত্রী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।
বনপাড়া হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোরশেদ আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। লাশের ময়নাতদন্ত করা হবে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
স্থানীয় বিএনপি ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চার-পাঁচজন যুবক দুটি মোটরসাইকেলে করে বাড়িতে ঢুকে লিয়াকতকে লক্ষ্য করে ছররা গুলি চালান। গুলির শব্দ শুনে স্থানীয় লোকজন লিয়াকতের বাড়িতে জড়ো হন। তাঁকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে লিয়াকতকে...৬ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার তালা উপজেলার সদর ইউনিয়নের মাঝিয়াড়া গ্রামে দেখা মিলেছে এক ব্যতিক্রমী দৃশ্যের। একটি বেগুনগাছ বেড়ে উঠেছে প্রায় ১২ ফুট লম্বা। শুধু তাই নয়, গাছটিতে ঝুলছে ২০ থেকে ২৫টি বেগুন। খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয় আলোচনা আর সরেজমিনে গাছটি দেখতে প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছে শত শত কৌতূহলী মানুষ৭ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জে স্বর্ণাকারপট্টিতে ডাকাতির ঘটনায় দোকানমালিকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। দোকানমালিক নিজেই এ ঘটনায় জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ। গত শনিবার রাতে জেলা শহরের স্বর্ণাকারপট্টিতে অভি অলংকার নামের একটি দোকানে ২২ ভরি স্বর্ণালংকার লুটের ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে
শিবগঞ্জে পুলিশের কাছ থেকে হাতকড়াসহ আওয়ামী লীগ নেতা রেজ্জাকুল ইসলাম রাজুকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় ২১ জন নারী-পুরুষকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিবগঞ্জ থানার ওসি শাহিনুজ্জামান। তবে ছিনিয়ে নেওয়া ব্যক্তিকে এখন পর্যন্ত...২৫ মিনিট আগে