Ajker Patrika
নাটোর

১৭ মে থেকে নাটোরের লিচু পাড়া শুরু, আম ১৫ মে

নাটোর প্রতিনিধি 
নাটোরের জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন আজ সোমবার দুপুরে সম্মেলনকক্ষে প্রস্তুতি সভায় আম ও লিচু পাড়ার সময়সূচি ঘোষণা করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরে লিচু ও আম আহরণের সময়সূচি প্রকাশ করেছে জেলা প্রশাসন। ১৭ মে থেকে জেলায় উৎপাদিত মোজাফফর জাতের এবং ২৫ মে থেকে বোম্বাই ও চায়না-৩ জাতের লিচু আহরণ করা যাবে।

এ ছাড়া ১৫ মে থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে গাছ থেকে ১৪টি জাতের আম আহরণ করতে পারবেন জেলার চাষি ও ব্যবসায়ীরা। গুটি আম আহরণের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া আম ক্যালেন্ডার শেষ হবে গৌড়মতি আম আহরণের মধ্য দিয়ে।

আজ সোমবার (১১ মে) দুপুরে নাটোর জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে ‘ফল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণনসংক্রান্ত প্রস্তুতি সভায়’ এই আম ও লিচু ক্যালেন্ডার ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন। এ সময় আমচাষি, ব্যবসায়ী ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, ১৫ মে থেকে গুটি, ২৫ মে থেকে গোপালভোগ, ৩০ মে থেকে রানিপছন্দ ও ক্ষীরশাপাতি, ৫ জুন থেকে লক্ষণভোগ, ১৫ জুন থেকে ল্যাংড়া ও আম্রপালি, ২৫ জুন থেকে মোহনভোগ ও হাঁড়িভাঙা, ৩০ জুন থেকে ফজলি, ৫ জুলাই থেকে মল্লিকা, ১৫ জুলাই থেকে বারি-৪, ২০ জুলাই থেকে আশ্বিনা এবং ১০ আগস্ট থেকে গৌড়মতি আম সংগ্রহ করা যাবে।

নাটোর কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে জেলার ৪ হাজার ৮৮৭ হেক্টর লিচুবাগান থেকে ৭ হাজার ৫৪০ টন লিচু এবং ৫ হাজার ৬৯৩ হেক্টর আমবাগান থেকে ৬৮ হাজার ৩১৬ টন আম উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নাটোরের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক হাবিবুল ইসলাম খান বলেন, পরিপক্ব ফল সংগ্রহ ও কষজনিত পচন ঠেকাতে বোঁটাসহ আম পাড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন বলেন, ফল সংগ্রহ, বিপণন ও পরিবহনে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে ক্রেতাপর্যায়ে নিরাপদ ফল নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন বদ্ধপরিকর। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় বাগানে রাসায়নিকমুক্ত ফল উৎপাদনে ও বাজারজাতকরণে প্রশাসনিক নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

রাজশাহী জেলানাটোরআমলিচুকৃষি খাতরাজশাহী বিভাগকৃষি মন্ত্রণালয়নাটোর সদরজেলার খবরকৃষি
