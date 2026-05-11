Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

জাহাজ থেকে ডিজেল পাচারের সময় আটক ৯

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে কোস্ট গার্ডের হাতে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে বন্দর কর্তৃপক্ষের জাহাজ কান্ডারি-৬ থেকে ৪ হাজার লিটার ডিজেল একটি ওয়েল ট্যাংকারে চুরি করে পাচারকালে ৯ চোরাকারবারিকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড।

গতকাল রোববার রাতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তথ্য জানান।

তিনি জানান, ৯ মে দিবাগত রাত ১০টার দিকে কর্ণফুলী নদীর ডাঙ্গারচরে বিশেষ এই অভিযান পরিচালিত হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কান্ডারি-৬ থেকে চোরাইভাবে ‘ও টি আজু শাহ’ নামের একটি ওয়েল ট্যাংকারে করে ডিজেল পাচারের চেষ্টা করা হয়েছিল। এ সময় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪ লাখ টাকা মূল্যের ৪ হাজার লিটার ডিজেলসহ ৯ চোরাকারবারিকে আটক করা হয়েছে। পরে জব্দ জিজেল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের এই কর্মকর্তা জানান, ঘটনার পর বিষয়টি বন্দর কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করে এবং এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

পুলিশের জঙ্গিবিরোধী ইউনিট থাকছে না

