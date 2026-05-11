শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেছেন, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে দেশব্যাপী আমূল পরিবর্তনের ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার। শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী করার জন্য পরিবারগুলোকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার সজাগ রয়েছে।
আজ সোমবার (১১ মে) সকালে বান্দরবান সদরের রেইচা পিটিআই ট্রেনিং সেন্টারের হলরুমে এক মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।
এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আবু তালেব, চট্টগ্রাম বিভাগীয় উপপরিচালক মো. নুরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মারুফা সুলতানা খান হীরামনি, পিটিআই বান্দরবানের সুপারিনটেনডেন্ট মো. ফজলুল হক ভুঞাসহ প্রশিক্ষণার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে প্রতিমন্ত্রী বান্দরবানের লামা উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং পার্বত্য জেলার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার খোঁজখবর নেন।
