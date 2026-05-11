মধ্যরাতে মিয়ানমারে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প, কাঁপল বাংলাদেশ

প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে ৫ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এর প্রভাবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম নগরীর ঘরবাড়ি কয়েক সেকেন্ডের জন্য কেঁপে ওঠে। অনেকে আতঙ্কে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, বাংলাদেশ সময় গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টা ৩৬ মিনিটে মিয়ানমারে মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। ঢাকার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ৫৩৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।
এদিকে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল মিয়ানমারের সিদোকতাইয়া এলাকার প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে।
