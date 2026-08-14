রাজধানীর কদমতলীতে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ গ্রেপ্তার ৪

রাজধানীর কদমতলী এলাকায় অভিযান চালিয়ে ম্যাগাজিনসহ বিদেশি একটি পিস্তল, তিনটি গুলি, দুটি সুইচ গিয়ার চাকু, একটি খেলনা সদৃশ পিস্তলসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন—মো. স্বপন (৩৭), মো. মনির (৩১), জাহিদুল ইসলাম সিয়াম (২২) ও মো. আরিফ হোসেন (২৯)।
র্যাব-১০ এর অধিনায়কের পক্ষে সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তপন সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত সোয়া ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-১০-এর লালবাগ ক্যাম্পের একটি দল কদমতলী থানার পূর্ব জুরাইন এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় নবীনবাগ এলাকার একটি আবাসিক ভবনে অভিযান চালিয়ে বিদেশি একটি পিস্তল, তিনটি গুলি, একটি ম্যাগাজিন, দুটি সুইচ গিয়ার চাকু ও একটি খেলনা সদৃশ পিস্তল উদ্ধার করা হয়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করা হয়।
র্যাবের দাবি, গ্রেপ্তার স্বপনের বিরুদ্ধে কদমতলী থানায় হত্যা, মাদকসহ চারটি মামলা রয়েছে।
চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মশাল মিছিলের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) রাতে উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের চুনতিবাজার এলাকায় মিছিলটি হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্র ও সংশ্লিষ্টদের দাবি।৬ মিনিট আগে
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