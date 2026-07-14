Ajker Patrika
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নরসিংদী

বালু ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে মারধর, কানে কামড় দেওয়ার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে

নরসিংদী প্রতিনিধি
বালু ব্যবসায়ীকে তুলে নিয়ে মারধর, কানে কামড় দেওয়ার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে
আহত ব্যবসায়ীর কানে সেলাই করছেন পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর পলাশে সাখাওয়াত হোসেন নামে এক বালু ব্যবসায়ীকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে মারধর এবং কানে কামড়ে গুরুতর আহত করার অভিযোগ উঠেছে ঘোড়াশাল পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক মহিউদ্দিন চিশতিয়ার বিরুদ্ধে। সোমবার (১৩ জুলাই) বিকেলে ঘোড়াশাল পৌর এলাকার বাংলাদেশ জুটমিলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত সাখাওয়াত হোসেন গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার ফিরোজ আলীর ছেলে। তিনি বর্তমানে পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকদের ভাষ্য অনুযায়ী, তাঁর কানে চারটি সেলাই দিতে হয়েছে। এ ছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ভুক্তভোগী সাখাওয়াত হোসেন জানান, বাংলাদেশ জুটমিলের অভ্যন্তরে টিকে গ্রুপের নির্মাণাধীন একটি প্রতিষ্ঠানের বালু ভরাট কাজের জন্য তিনি শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে একটি ড্রেজার মেশিন স্থাপন করেছিলেন। সোমবার বিকেলে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করে ফেরার পথে মোটরসাইকেলে আসা চার ব্যক্তি তাঁকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে মহিউদ্দিন চিশতিয়ার বাড়িতে নিয়ে যান।

তাঁর অভিযোগ, সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা আটকে রেখে মহিউদ্দিন চিশতিয়াসহ আরও ছয় থেকে সাতজন তাঁকে কিলঘুষি ও চড়-থাপ্পড় মারেন। একপর্যায়ে তাঁকে না জানিয়ে ওই এলাকায় ড্রেজার মেশিন বসানো হয়েছে কেন—এ প্রশ্ন তুলে মহিউদ্দিন চিশতিয়া তাঁর কানে কামড় দেন। এতে কান রক্তাক্ত হয়ে যায়। পরে দ্রুত ড্রেজার মেশিন সরিয়ে এলাকা ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় তিনি পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে চিকিৎসা নেন।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মহিউদ্দিন চিশতিয়া বলেন, ‘সকালে ড. আবদুল মঈন খান স্যারের একটি কর্মসূচি রয়েছে। আমি এখন বিশ্রাম নিচ্ছি। পরে ভিডিও বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটনার সত্য-মিথ্যা বিস্তারিত জানাব।’

এ বিষয়ে পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল-মামুন জানান, খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এখনো লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মারধরনরসিংদীবিএনপিঅপরাধঢাকা বিভাগপলাশজেলার খবরব্যবসায়ী
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