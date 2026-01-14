নরসিংদীতে যৌথ অভিযানে ১৫ লাখ টাকা ও অস্ত্রসহ আটক ৭

নরসিংদী প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ অভিযানে ১৫ লাখ টাকা, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। এ সময় সাতজনকে আটক করা হয়।
আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেলে শিবপুর মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলনে নরসিংদী আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামীমুর রহমান এসব তথ্য জানান। এ সময় শিবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা ইয়াছমিন ও জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে শিবপুরের পুটিয়া ইউনিয়নের কারারচর শাহপুর এলাকার জামাল উদ্দিন খোকার ব্যক্তিগত কার্যালয় ও বসতঘরে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেনাবাহিনীর ৯ সিগন্যাল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামীম রহমানের নেতৃত্বে অভিযানে জেলা পুলিশের সদস্যরা সহায়তা করেন।
অভিযানে আটক ব্যক্তিরা হলেন শিবপুরের কারারচর এলাকার মো. মিজান মিয়ার ছেলে জামাল উদ্দিন খোকা (৭০), তাঁর স্ত্রী সেলিনা বেগম (৫০), শাহাপুর গ্রামের শাহাজালাল আহমেদ সানির স্ত্রী শম্পা (২৪), জাঙ্গাইলা এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে আলমগীর (৩৭), আওয়ালের স্ত্রী শামসু নাহার (৫০), শুক্কুর আলীর ছেলে আজিজুল মিয়া (৩২) ও ফরিদ মিয়ার ছেলে ফয়সাল মিয়া (২০)।
আটক জামাল উদ্দিন খোকার বিরুদ্ধে একটি মামলা, আজিজুল মিয়ার বিরুদ্ধে দুটি মাদক মামলা এবং আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে। অস্ত্র ও মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হবে।
অভিযানে উদ্ধার করা মালামালের মধ্যে রয়েছে ১৫ লাখ ৪০ হাজার ১০০ টাকা, পাঁচটি ছুরি, তিনটি রামদা, তিনটি দা, একটি ফোল্ডিং স্টিক, একটি স্টিলের চাপাতি, দুটি গিয়ার চাকু, একটি একনলা বন্দুক, একটি স্টিলের পিস্তল, একটি প্লাস্টিকের রিভলবার, তিনটি খালি ম্যাগাজিন, দুটি শটগানের কার্তুজ, একটি পিস্তলের কার্তুজের খোসা, একটি বুলেটসদৃশ লাইটার, ১ হাজার ১০০টি ইয়াবা বড়ি, ৬০ গ্রাম ভাঙা-গুঁড়া ইয়াবা, একটি ইলেকট্রিক শক মেশিন, আট বোতল বিদেশি মদ, ছয়টি ফেনসিডিলের খালি বোতল, ১৩টি স্মার্টফোন, তিনটি বাটন ফোন ও একটি পুরাতন নষ্ট ল্যাপটপ। অভিযান শেষে আটক ব্যক্তিদের ও উদ্ধার মালামাল আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য শিবপুর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।
ব্রিফিংয়ে আরও জানানো হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নিশ্চিত করতে নরসিংদী জেলা পুলিশ সম্মিলিতভাবে ডেভিল হান্টসহ অস্ত্র ও মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। শিবপুর থানার ১০১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫০টিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী চেকপোস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ অভিযানে ১৫ লাখ টাকা, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। এ সময় সাতজনকে আটক করা হয়।
আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেলে শিবপুর মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলনে নরসিংদী আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামীমুর রহমান এসব তথ্য জানান। এ সময় শিবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা ইয়াছমিন ও জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে শিবপুরের পুটিয়া ইউনিয়নের কারারচর শাহপুর এলাকার জামাল উদ্দিন খোকার ব্যক্তিগত কার্যালয় ও বসতঘরে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেনাবাহিনীর ৯ সিগন্যাল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামীম রহমানের নেতৃত্বে অভিযানে জেলা পুলিশের সদস্যরা সহায়তা করেন।
অভিযানে আটক ব্যক্তিরা হলেন শিবপুরের কারারচর এলাকার মো. মিজান মিয়ার ছেলে জামাল উদ্দিন খোকা (৭০), তাঁর স্ত্রী সেলিনা বেগম (৫০), শাহাপুর গ্রামের শাহাজালাল আহমেদ সানির স্ত্রী শম্পা (২৪), জাঙ্গাইলা এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে আলমগীর (৩৭), আওয়ালের স্ত্রী শামসু নাহার (৫০), শুক্কুর আলীর ছেলে আজিজুল মিয়া (৩২) ও ফরিদ মিয়ার ছেলে ফয়সাল মিয়া (২০)।
আটক জামাল উদ্দিন খোকার বিরুদ্ধে একটি মামলা, আজিজুল মিয়ার বিরুদ্ধে দুটি মাদক মামলা এবং আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে। অস্ত্র ও মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হবে।
অভিযানে উদ্ধার করা মালামালের মধ্যে রয়েছে ১৫ লাখ ৪০ হাজার ১০০ টাকা, পাঁচটি ছুরি, তিনটি রামদা, তিনটি দা, একটি ফোল্ডিং স্টিক, একটি স্টিলের চাপাতি, দুটি গিয়ার চাকু, একটি একনলা বন্দুক, একটি স্টিলের পিস্তল, একটি প্লাস্টিকের রিভলবার, তিনটি খালি ম্যাগাজিন, দুটি শটগানের কার্তুজ, একটি পিস্তলের কার্তুজের খোসা, একটি বুলেটসদৃশ লাইটার, ১ হাজার ১০০টি ইয়াবা বড়ি, ৬০ গ্রাম ভাঙা-গুঁড়া ইয়াবা, একটি ইলেকট্রিক শক মেশিন, আট বোতল বিদেশি মদ, ছয়টি ফেনসিডিলের খালি বোতল, ১৩টি স্মার্টফোন, তিনটি বাটন ফোন ও একটি পুরাতন নষ্ট ল্যাপটপ। অভিযান শেষে আটক ব্যক্তিদের ও উদ্ধার মালামাল আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য শিবপুর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।
ব্রিফিংয়ে আরও জানানো হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নিশ্চিত করতে নরসিংদী জেলা পুলিশ সম্মিলিতভাবে ডেভিল হান্টসহ অস্ত্র ও মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। শিবপুর থানার ১০১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫০টিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী চেকপোস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সোনারামপুর সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে সামাউন (২০) এবং একই উপজেলার লক্ষ্মীপুর...৩৬ মিনিট আগে
রাজধানীর শনির আখড়া এলাকায় দলবল নিয়ে গ্যাসের একটি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে মহল্লাবাসীর আগ্রাসী বাধার মুখে কাজ ফেলে ফিরে এসেছে তিতাসের একটি দল। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, র্যাবের উপস্থিতিতে অভিযানকারীরা হামলার মুখে পিছু হটেন।৪২ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পাংশায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে সুগন্ধা ফিলিং স্টেশন এলাকার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হচ্ছে পৌরসভার কুড়াপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম শেখের ছেলে মিরাজ শেখ (১৬) ও সাইদুল প্রামাণিকের ছেলে সজীব প্রামাণিক (১৭)।৪৪ মিনিট আগে
স্বতন্ত্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ লক্ষ্যে আজ বুধবার কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন।১ ঘণ্টা আগে