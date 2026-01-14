Ajker Patrika

নরসিংদীতে যৌথ অভিযানে ১৫ লাখ টাকা ও অস্ত্রসহ আটক ৭

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ অভিযানে জব্দ টাকা, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য। ছবি: সংগৃহীত
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নরসিংদীর শিবপুর উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যৌথ অভিযানে ১৫ লাখ টাকা, অবৈধ অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য জব্দ করা হয়েছে। এ সময় সাতজনকে আটক করা হয়।

আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেলে শিবপুর মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলনে নরসিংদী আর্মি ক্যাম্পের কমান্ডিং অফিসার (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামীমুর রহমান এসব তথ্য জানান। এ সময় শিবপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারজানা ইয়াছমিন ও জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে শিবপুরের পুটিয়া ইউনিয়নের কারারচর শাহপুর এলাকার জামাল উদ্দিন খোকার ব্যক্তিগত কার্যালয় ও বসতঘরে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সেনাবাহিনীর ৯ সিগন্যাল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামীম রহমানের নেতৃত্বে অভিযানে জেলা পুলিশের সদস্যরা সহায়তা করেন।

অভিযানে আটক ব্যক্তিরা হলেন শিবপুরের কারারচর এলাকার মো. মিজান মিয়ার ছেলে জামাল উদ্দিন খোকা (৭০), তাঁর স্ত্রী সেলিনা বেগম (৫০), শাহাপুর গ্রামের শাহাজালাল আহমেদ সানির স্ত্রী শম্পা (২৪), জাঙ্গাইলা এলাকার মফিজ উদ্দিনের ছেলে আলমগীর (৩৭), আওয়ালের স্ত্রী শামসু নাহার (৫০), শুক্কুর আলীর ছেলে আজিজুল মিয়া (৩২) ও ফরিদ মিয়ার ছেলে ফয়সাল মিয়া (২০)।

আটক জামাল উদ্দিন খোকার বিরুদ্ধে একটি মামলা, আজিজুল মিয়ার বিরুদ্ধে দুটি মাদক মামলা এবং আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে। অস্ত্র ও মাদক উদ্ধারের ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করা হবে।

অভিযানে উদ্ধার করা মালামালের মধ্যে রয়েছে ১৫ লাখ ৪০ হাজার ১০০ টাকা, পাঁচটি ছুরি, তিনটি রামদা, তিনটি দা, একটি ফোল্ডিং স্টিক, একটি স্টিলের চাপাতি, দুটি গিয়ার চাকু, একটি একনলা বন্দুক, একটি স্টিলের পিস্তল, একটি প্লাস্টিকের রিভলবার, তিনটি খালি ম্যাগাজিন, দুটি শটগানের কার্তুজ, একটি পিস্তলের কার্তুজের খোসা, একটি বুলেটসদৃশ লাইটার, ১ হাজার ১০০টি ইয়াবা বড়ি, ৬০ গ্রাম ভাঙা-গুঁড়া ইয়াবা, একটি ইলেকট্রিক শক মেশিন, আট বোতল বিদেশি মদ, ছয়টি ফেনসিডিলের খালি বোতল, ১৩টি স্মার্টফোন, তিনটি বাটন ফোন ও একটি পুরাতন নষ্ট ল্যাপটপ। অভিযান শেষে আটক ব্যক্তিদের ও উদ্ধার মালামাল আইনগত প্রক্রিয়ার জন্য শিবপুর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

ব্রিফিংয়ে আরও জানানো হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নিশ্চিত করতে নরসিংদী জেলা পুলিশ সম্মিলিতভাবে ডেভিল হান্টসহ অস্ত্র ও মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করছে। শিবপুর থানার ১০১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫০টিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং স্থায়ী ও অস্থায়ী চেকপোস্ট পরিচালনা করা হচ্ছে।

নরসিংদীআটকঅস্ত্রঅভিযানশিবপুরমাদকনরসিংদী সদরঢাকাজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
