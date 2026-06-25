কুকুরের গলায় ইট বেঁধে সেতু থেকে নদীতে নিক্ষেপ, যুবককে গ্রেপ্তার

নরসিংদীতে একটি কুকুরের গলায় দড়ি দিয়ে ইট বেঁধে সেতুর ওপর থেকে নদীতে নিক্ষেপের ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে নরসিংদী জেলা পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওর সূত্র ধরে নরসিংদী সদর থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদ আলী (২৫) নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। তিনি সদর উপজেলার কামারগাঁও এলাকার আব্দুর রবের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ‘অ্যানিমেল কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার অব বাংলাদেশ’ নামের একটি ফেসবুক পেজে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, খালি গায়ে থাকা এক ব্যক্তি একটি কুকুরের গলায় রশি বেঁধে এবং রশির অপর প্রান্তে একটি ইট সংযুক্ত করে নরসিংদীর নাগরিয়াকান্দি সেতুর ওপর থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলছে।
ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নরসিংদী জেলা পুলিশের নজরে আসে। পরে ভিডিও বিশ্লেষণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয় এবং অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল মামুন বলেন, ‘এ বিষয়ে এখনো কোনো মামলা হয়নি। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে অভিযান পরিচালনা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই। পরে আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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