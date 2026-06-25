Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় যৌথ অভিযানে ইউপিডিএফের ৩ সদস্য আটক, অস্ত্র উদ্ধার

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 
খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় যৌথ অভিযানে ইউপিডিএফের ৩ সদস্য আটক, অস্ত্র উদ্ধার
আটক ইউপিডিএফের তিন সদস্য। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযানে ইউপিডিএফের তিন সদস্যকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে মাটিরাঙ্গা সদর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রেখুং পাড়া থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি দেশীয় একনলা বন্দুক, ২ রাউন্ড গুলি, একটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি, একটি চাকু, একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন, ৩টি ব্যাগ, এক জোড়া বুট জুতা ও ১১ হাজার টাকা জব্দ করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন গুইমারা হাফছড়ি ইউনিয়নের লক্ষ্যসিপাড়া এলাকার থোয়াইগ্য মারমার ছেলে হ্লাপ্রুসাই মারমা (৩০), গুইমারা সদর ইউনিয়নের কলাপাড়া এলাকার সুমইল্লা চাকমার ছেলে তেজেন্দ্র চাকমা (২৭) এবং একই ইউনিয়নের মানসিপাড়া এলাকার দুর্গ মোহন ত্রিপুরার ছেলে বিশ্ব ত্রিপুরা (২৮)।

মাটিরাঙ্গা জোন সূত্রে জানা যায়, হ্লাপ্রুসাই মারমা, তেজেন্দ্র চাকমা ও বিশ্ব ত্রিপুরা সাংগঠনিক কাজ শেষে মাটিরাঙ্গার বাইল্যাছড়ি এলাকার রেখুং পাড়ায় এক ব্যক্তির বাড়িতে রাতযাপন করছিলেন। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে ভোরে তাদের আটক করা হয়। পরে তাদের মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

মাটিরাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িমাটিরাঙ্গাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরসেনাবাহিনী
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