শরীয়তপুরে লেবু পাড়তে গিয়ে সাপের ছোবলে নারীর মৃত্যু

শরীয়তপুরের ডামুড্যায় গাছ থেকে লেবু পাড়তে গিয়ে বিষধর সাপের ছোবলে নিলুফা বেগম (৫৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) দুপুরে ডামুড্যা উপজেলার চরনারায়ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নিলুফার পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ডামুড্যা উপজেলার চরনারায়ণপুর গ্রামের সাত্তার দেওয়ানের স্ত্রী নিলুফা বেগম আজ বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পেছনে লেবুবাগানে লেবু পাড়তে যান। এ সময় বিষধর সাপ তাঁকে ছোবল দেয়। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে স্থানীয় এক কবিরাজের কাছে নিয়ে যান। কবিরাজ ঝাড়ফুঁক দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। এতে অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে ভেদরগঞ্জ উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত নিলুফা বেগমের আত্মীয় শাকিল হোসেন জানান, দুপুরে বাড়ির পাশে লেবুবাগানে লেবু আনতে গিয়ে বাগানের ভেতর থাকা একটি সাপ তাঁর ডান পায়ের হাঁটুর নিচে কামড় দেয়। এ সময় তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের লোকজন প্রথমে স্থানীয় এক কবিরাজের কাছে নিয়ে যান। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে নিয়ে গেলে চিকিৎসা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) নাসির উদ্দিন বলেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই ওই নারীর মৃত্যু হয়।
নাসির উদ্দিন আরও বলেন, ‘সাপে কাটা রোগীদের জন্য উপজেলা হাসপাতালে পর্যাপ্ত অ্যান্টিভেনম রয়েছে। তাই যত দ্রুত সম্ভব সাপে কাটা রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে এলে আমরা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিতে পারব। ভুল বিশ্বাস, ওঝা বা অপচিকিৎসার কাছে না গিয়ে রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা উচিত।’
ভেদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল বাসার বলেন, সাপের ছোবলে মৃত্যুর ঘটনায় থানায় এখনো কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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