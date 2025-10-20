নরসিংদীতে সাংবাদিকের ওপর হামলা

নরসিংদী প্রতিনিধি
ঢাকা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে নরসিংদীর মাধবদীতে বিডিনিউজের সিনিয়র করেসপনডেন্ট ওবায়দুর মাসুমের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। রোববার (১৯ অক্টোবর) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে মাধবদী থানার কান্দাইল এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানান মাসুম। খবর পেয়ে স্বজন ও স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নরসিংদী ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়।
ওবায়দুর মাসুম বলেন, ‘আমি প্রায়ই অফিস শেষে নরসিংদীর মাধবদীতে নিজ বাড়িতে চলে আসি। আজও (রোববার) রাত ৯টার দিকে মহাখালীর অফিস থেকে বের হয়ে মোটরসাইকেলে বাড়িতে ফিরছিলাম। বনানীতে চশমার দোকানে যাওয়ার কারণে কিছুটা দেরি হয়। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের কান্দাইল এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ দুটি মোটরসাইকেল এসে আমার বাইকের গতিরোধ করে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একটি বাইক থেকে দুজন নেমে আমার পিঠে, বাহুতে, ডান পায়ে পেটায়। এর মধ্যে একজন গালিগালাজ করে। বলে... খুব বড় সাংবাদিক হইছে। পরে তারা বাইক ঘুরিয়ে ঢাকার দিকে চলে যায়।’
তিনি বলেন, ‘আমার সঙ্গে মোবাইল, ল্যাপটপ ছিল, এসবের কিছুই তারা নেয়নি। যে কারণে ঘটনাটি ছিনতাইয়ের চেষ্টাও মনে হচ্ছে না। পেশাগত কোনো কারণে হয়তো এমনটা হতে পারে। এ ছাড়া কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। খবর পেয়ে স্বজন ও স্থানীয়দের সহায়তায় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছি। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ করব।’
নরসিংদী ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আবু হাসনাত মো. সায়েম বলেন, ‘সাংবাদিক মাসুমের শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। জরুরি বিভাগে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে, তিনি শঙ্কামুক্ত।’
