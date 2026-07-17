লটকনে বদলে যাচ্ছে নরসিংদীর কৃষি অর্থনীতি

গাছের ডালে কেবল নয়, গাছের গোড়া থেকে একেবারে আগা পর্যন্ত থোকায় থোকায় ঝুলে আছে সোনারঙ লটকন। আর পুরো লটকনের বাগান যেন এক সোনালী রূপকথা! একসময় ঝোপ-জঙ্গলে জন্মানো অবহেলিত ফল হিসেবে পরিচিত লটকন এখন কৃষকদের সারা বছরের আয়ের প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে তাই এর চাষ হচ্ছে এখন রায়পুরা, বেলাব ও শিবপুর উপজেলায়।
গত কয়েক বছর ধরেই লটকন চাষ লাভজনক হয়ে উঠেছে নরসিংদীতে। টক-মিষ্টি সুস্বাদু এই দেশি ফলের চাহিদাও অনেক। এখানকার চাষ করা লটকন এখন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, নরসিংদীর রায়পুরা, বেলাব ও শিবপুর উপজেলার লাল মাটির পাহাড়ি এলাকায় বাড়ির আঙিনা ও বিস্তীর্ণ জমিজুড়ে গড়ে উঠেছে লটকনের বাগান। চলতি মৌসুমে প্রায় ১ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে লটকনের চাষ হয়েছে।
কম খরচ, স্বল্প পরিচর্যা এবং তুলনামূলক বেশি লাভ হওয়ায় প্রতি বছরই নতুন নতুন কৃষক লটকন চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। অনেক শিক্ষিত বেকার যুবকও লটকনের বাগান করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।
চলতি মৌসুমে উৎপাদন ভালো হওয়ায় লাভের আশা করছেন কৃষকেরা। তবে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা এবং বাজার ব্যবস্থাপনাকেই তাঁরা সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হিসেবে দেখছেন।
কৃষি সংশ্লিষ্টদের মতে, উৎপাদন বাড়লেও সংরক্ষণাগারের অভাব, প্রক্রিয়াজাত শিল্প না থাকা, বাজারদরের ওঠানামা এবং রপ্তানিব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। কোল্ডস্টোরেজ স্থাপনসহ এসব সমস্যা দূর করা গেলে নরসিংদীর লটকন দেশের কৃষি অর্থনীতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।
লটকন চাষি আবুল কালাম বলেন, `একেকটি গাছে ৫ থেকে ৩০ মণ পর্যন্ত লটকন ধরে। তিন মাসেই ফল সংগ্রহ করা যায়। পরিচর্যা খুব বেশি লাগে না। কিন্তু বাজারদর ঠিক না থাকলে লাভ কমে যায়।'
মরজালের চাষি পরাগ আহাম্মদ বলেন, `আমার বাড়ির আঙিনাসহ ১০ বিঘার লটকন বাগান। গত বছরের মতো এবারও গাছে থাকা অবস্থায় ভালো টাকায় বিক্রি করেছি। বাজারে নিজেরা বিক্রি করতে পারলে আরও বেশি লাভ হতো। এই টাকা দিয়ে সংসারের সারা বছরের খরচ বাদেও কিছু টাকা আয় থাকে। এখানকার পরিবারগুলোর লটকনের আয় দিয়েই বছর চলে।'
রাজাবাড়ি গ্রামের চাষি কাজী কামাল হোসেন বলেন, `সার, গোবর, কীটনাশকসহ সামান্য কিছু খরচ হয়। সবই লাভ, যা এখন হলুদ সোনা নামে পরিচিত। বৈরী আবহাওয়ার কারণে ফলন কিছুটা কমেছে। গাছে গাছে ভালো ফলন দেখা গেলেও মৌসুমের শুরুতে অতিবৃষ্টি ও বৈরী আবহাওয়ার কারণে কিছু ফল ঝরে পড়েছে। তারপরও এক বিঘা বাগান থেকে প্রায় এক লাখ টাকার লটকন বিক্রি করেছি।'
লটকনের সবচেয়ে বড় পাইকারি বাজার বসে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মরজাল এলাকায়। প্রতিদিন ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা এসে ট্রাক ও পিকআপভর্তি লটকন কিনে নিয়ে যান। এই মৌসুমে বাজারকে কেন্দ্র করে হাজারো শ্রমিক, পরিবহনকর্মী, প্যাকেজিং শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
ঢাকার পাইকারি ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান বলেন, `নরসিংদীর লটকনের স্বাদ ও মান ভালো হওয়ায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বিদেশেও এর বাজার বাড়ছে।'
মরজাল সমতাবাজারের পরিচালনা কমিটির সভাপতি তারিকুল ইসলাম শুক্কুর বলেন, `মরজাল বাজারে প্রতিদিন ১০-২০ লাখ টাকার লটকন বিক্রি হয়ে থাকে। বাজারটি প্রতিদিন ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত জমজমাট থাকে। জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত তিন মাস জমজমাট হাট বসে। লটকনের হাটকে কেন্দ্র করে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।'
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. আজিজুল হক জানান, কৃষি বিভাগ উন্নত চাষাবাদ, রোগবালাই দমন এবং বাজার সম্প্রসারণে কৃষকদের নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে।
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে চালার টিন খুলে প্রবাসফেরত এক ব্যবসায়ীর ঘরে ঢুকে ১০ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ ৪০ হাজার টাকা চুরি করেছে দুর্বৃত্তরা। কাজীরহাট থানায় মামলা হয়েছে। এর আগে আন্ধারমানিক ও লতা ইউনিয়নেও একাধিক চুরির ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার মইজ্জ্যেরটেক এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে একটি যাত্রীবাহী বাস। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বাসের কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন।২৪ মিনিট আগে
মেহেরপুরের গাংনীতে আবারও একটি পাগলা কুকুরের কামড়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় এদের কামড়িয়ে আহত করে কুকুরটি। কুকুরের এই তাণ্ডবে গ্রামজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে ক্ষুব্ধ জনগণ একটি কুকুর মেরে ফেলে।৪৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর বাউফলে বিএনপির মিছিলে হামলার অভিযোগে দায়ের করা মামলার প্রধান আসামি দাসপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা এএনএম জাহাঙ্গীর হোসেনকে (৬০) গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে