সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের এমডি হিসেবে দায়িত্ব নিলেন আবেদুর রহমান সিকদার

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আবেদুর রহমান সিকদার। আজ বৃহস্পতিবার তিনি নবগঠিত এই ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহী হিসেবে যোগ দেন।
ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গত ২৯ জুন বাংলাদেশ ব্যাংক তাঁকে এমডি হিসেবে নিয়োগের জন্য অনাপত্তিপত্র (এনওসি) প্রদান করে। সে সময় তিনি বেসরকারি খাতের ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
এরও আগে, ২৩ জুন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় তাঁর নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।
আবেদুর রহমান সিকদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গভর্নমেন্ট স্টাডিজে স্নাতকোত্তর এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। এছাড়া আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিষয়ে অধ্যয়ন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট থেকে বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্জন করেন। নেতৃত্ব, ডিজিটাল ফাইন্যান্স, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও করপোরেট গভর্ন্যান্স বিষয়ে দেশ-বিদেশে অসংখ্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তিনি।
পূর্ণকালীন এমডির অনুপস্থিতিতে এত দিন সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম ধীরগতিতে এগোচ্ছিল। নতুন প্রধান নির্বাহীর যোগদানের মধ্য দিয়ে দেশের ব্যাংকিং খাতের অন্যতম বৃহৎ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় নতুন গতি সঞ্চার হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশেষ করে সংকটে পড়া পাঁচটি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক—এক্সিম ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংকের সম্পদ, দায়, জনবল, শাখা নেটওয়ার্ক এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামো একীভূত করার কাজ এখন আরও দ্রুত এগোবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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