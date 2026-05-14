শিশুর গলা চেপে ওপরে তুলে মাটিতে ফেলে দেওয়া সেই মাদ্রাসাশিক্ষক আটক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি মডেল মাদ্রাসায় ৯ বছরের এক শিশু শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের অভিযোগে আটক করা হয়েছে সাকির আলী (২৩) নামের এক শিক্ষককে। সাকির আলী জেলার আল হিদায়াত হিফজুল কুরআন মডেল মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার দুধাই নন্দীপুকুর গ্রামের সেরাজুল ইসলামের ছেলে।
গতকাল বুধবার (১৩ মে) সকালে মাদ্রাসায় এক শিশু শিক্ষার্থীর ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালান তিনি। ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে শিশুটিকে প্রথমে একটি লাঠি বা স্কেল-জাতীয় বস্তু দিয়ে আঘাত করেন শিক্ষক সাকির আলী। একপর্যায়ে তিনি শিশুটির গলা চেপে ধরে ওপরে তুলে মাটিতে ফেলে দেন। এ সময় শিশুটি কান্না করলেও নির্যাতন চালিয়ে যান শিক্ষক। ভয়ে পাশে থাকা অন্য শিক্ষার্থীরাও এগিয়ে আসতে পারেনি।
ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আগেও শিক্ষার্থীদের মারধর ও কঠোর আচরণের অভিযোগ ছিল।
এদিকে শিশুটির পরিবার এই ঘটনায় গতকাল রাতে সদর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি একরামুল হোসাইন জানান, মামলা দায়েরের পর পুলিশ রাতেই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার তদন্ত চলছে।
কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচরে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীকে (১৪) অপহরণ ও দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে তিন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (১৩ মে) রাতে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।৬ মিনিট আগে
চিকিৎসায় অবহেলা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়ার কারণে রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় দায়ের করা মামলায় জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং একটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানাকে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইসমাইল এই নির্দেশ দেন...৮ মিনিট আগে
ফরিদপুরে নিখোঁজের ১১ দিন পর মাটিচাপা অবস্থায় মা-মেয়ের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সন্ধ্যা ৬টার দিকে জেলা সদরের চরমাধবদিয়া ইউনিয়নের কালীতলা যতিনবদ্দি এলাকার একটি পুকুরের পাড় থেকে মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।১৩ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের লাখাইয়ে কালবৈশাখী ও বজ্রপাতের সময় নদীতে পড়ে নিখোঁজ সাদেক মিয়ার (২৮) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) বেলা ১টার দিকে সুতাং নদ থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এর আগে গতকাল বুধবার বিকেল ৪টার দিকে হাওর থেকে নৌকাযোগে ধান আনতে গিয়ে বজ্রপাতের শব্দ শুনে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন।১৬ মিনিট আগে