চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
শিশুর গলা চেপে ওপরে তুলে মাটিতে ফেলে দেওয়া সেই মাদ্রাসাশিক্ষক আটক
আল হিদায়াত হিফজুল কুরআন মডেল মাদ্রাসার শিক্ষক সাকির আলী। ছবি: সংগৃহীত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি মডেল মাদ্রাসায় ৯ বছরের এক শিশু শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের অভিযোগে আটক করা হয়েছে সাকির আলী (২৩) নামের এক শিক্ষককে। সাকির আলী জেলার আল হিদায়াত হিফজুল কুরআন মডেল মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার দুধাই নন্দীপুকুর গ্রামের সেরাজুল ইসলামের ছেলে।

গতকাল বুধবার (১৩ মে) সকালে মাদ্রাসায় এক শিশু শিক্ষার্থীর ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালান তিনি। ঘটনার একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, অন্য শিক্ষার্থীদের সামনে শিশুটিকে প্রথমে একটি লাঠি বা স্কেল-জাতীয় বস্তু দিয়ে আঘাত করেন শিক্ষক সাকির আলী। একপর্যায়ে তিনি শিশুটির গলা চেপে ধরে ওপরে তুলে মাটিতে ফেলে দেন। এ সময় শিশুটি কান্না করলেও নির্যাতন চালিয়ে যান শিক্ষক। ভয়ে পাশে থাকা অন্য শিক্ষার্থীরাও এগিয়ে আসতে পারেনি।

ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, অভিযুক্ত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আগেও শিক্ষার্থীদের মারধর ও কঠোর আচরণের অভিযোগ ছিল।

এদিকে শিশুটির পরিবার এই ঘটনায় গতকাল রাতে সদর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি একরামুল হোসাইন জানান, মামলা দায়েরের পর পুলিশ রাতেই অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

নির্যাতনচাঁপাইনবাবগঞ্জআটকশিক্ষকমাদ্রাসাশিশু নির্যাতনচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরশিশু
