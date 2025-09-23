সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধি ও নির্বাহী পরিচালক আবিদুর রহমানের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন মদিনা মেরিটাইম গ্রুপের শ্রমিকেরা। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার মেঘনা শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত কোম্পানির চত্বরে এ বিক্ষোভ মিছিল হয়।
মদিনা মেরিটাইমের প্রথম শ্রেণির ইনল্যান্ড সিনিয়র জাহাজমাস্টার পারভেজ আনোয়ার বলেন, ‘২০২২ সাল থেকে আমাদের আন্দোলন চলছে।’ তিনি অভিযোগ করেন, সরকারি নিয়মে প্রাপ্য বেতন-ভাতা না দিয়ে কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক আবিদুর রহমান লোকজন দিয়ে হত্যার হুমকি দিচ্ছেন। পারভেজ আরও বলেন, ‘আমরা ন্যায্য অধিকার চাই এবং তাঁর অপসারণ দাবি জানাই।’
বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার সহসভাপতি অহিদুজ্জামান নবাব বলেন, ‘শ্রমিকদের প্রাপ্য না দিয়ে ছাঁটাই, সার্টিফিকেট বাতিলসহ নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাচ্ছি। দাবি না মানা হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিক জসিম উদ্দিন বলেন, ‘সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম বেতনও আমরা পাচ্ছি না। উল্টো জাহাজের অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি হলে জরিমানা হিসেবে আমাদের বেতন থেকে টাকা কেটে রাখা হয়। এতে আমাদের পরিবার নিয়ে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে।’
এ বিষয়ে কথা বলতে নির্বাহী পরিচালক আবিদুর রহমানকে কল দেওয়া হলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় জানার পর ফোন কেটে দেন এবং পরে আর ফোন রিসিভ করেননি।
তবে মদিনা মেরিটাইম কোম্পানির স্পেশাল অডিটর মাসুম সৈকত বলেন, ‘শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি যৌক্তিক। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। তবে আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।’
