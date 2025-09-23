Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধি ও নির্বাহী পরিচালক আবিদুর রহমানের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন মদিনা মেরিটাইম গ্রুপের শ্রমিকেরা। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার মেঘনা শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত কোম্পানির চত্বরে এ বিক্ষোভ মিছিল হয়।

মদিনা মেরিটাইমের প্রথম শ্রেণির ইনল্যান্ড সিনিয়র জাহাজমাস্টার পারভেজ আনোয়ার বলেন, ‘২০২২ সাল থেকে আমাদের আন্দোলন চলছে।’ তিনি অভিযোগ করেন, সরকারি নিয়মে প্রাপ্য বেতন-ভাতা না দিয়ে কোম্পানির নির্বাহী পরিচালক আবিদুর রহমান লোকজন দিয়ে হত্যার হুমকি দিচ্ছেন। পারভেজ আরও বলেন, ‘আমরা ন্যায্য অধিকার চাই এবং তাঁর অপসারণ দাবি জানাই।’

বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার সহসভাপতি অহিদুজ্জামান নবাব বলেন, ‘শ্রমিকদের প্রাপ্য না দিয়ে ছাঁটাই, সার্টিফিকেট বাতিলসহ নানাভাবে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাচ্ছি। দাবি না মানা হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শ্রমিক জসিম উদ্দিন বলেন, ‘সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম বেতনও আমরা পাচ্ছি না। উল্টো জাহাজের অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি হলে জরিমানা হিসেবে আমাদের বেতন থেকে টাকা কেটে রাখা হয়। এতে আমাদের পরিবার নিয়ে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে।’

এ বিষয়ে কথা বলতে নির্বাহী পরিচালক আবিদুর রহমানকে কল দেওয়া হলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় জানার পর ফোন কেটে দেন এবং পরে আর ফোন রিসিভ করেননি।

তবে মদিনা মেরিটাইম কোম্পানির স্পেশাল অডিটর মাসুম সৈকত বলেন, ‘শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি যৌক্তিক। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। তবে আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগঅভিযোগবিক্ষোভসোনারগাঁ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

তাহসান তো জিহাদিদের মতোই কথা বললেন: তসলিমা

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

উপদেষ্টা আসিফের বিরুদ্ধে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ তুললেন চট্টগ্রামের মেয়র শাহাদাত

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

সম্পর্কিত

মহাখালীতে পেট্রল পাম্পে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

মহাখালীতে পেট্রল পাম্পে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৭ জন বার্ন ইনস্টিটিউটে

সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

সোনারগাঁয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ

ঘিওরে ডাকাতদের হামলায় গৃহবধূ খুন

ঘিওরে ডাকাতদের হামলায় গৃহবধূ খুন

গাংনীতে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

গাংনীতে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার