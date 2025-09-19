সোনারগাঁয়ে ডাব পাড়া নিয়ে মেজ ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে ছোট ভাই খুন

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে গাছ থেকে ডাব পাড়াকে কেন্দ্র করে ছুরিকাঘাতে ওমর ফারুক খোকা নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। ফারুকের মেজ ভাই আক্তারের বিরুদ্ধে এ হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ উঠেছে।
আজ শুক্রবার দুপুরে উপজেলার গরাপাড়া ইউনিয়নের আলাপদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই এলাকার জাহের আলীর ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আলাপদী গ্রামে আজ দুপুরে বাড়ির গাছ থেকে ডাব পাড়া নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে আক্তার তাঁর ছোট ভাই ফারুককে ছুরিকাঘাতে করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
সোনারগাঁ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সামরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিজেদের গাছের ডাব পাড়া নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে আক্তার তাঁর ছোট ভাই ফারুককে ছুরিকাঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
সামরুল ইসলাম আরও বলেন, ফারুকের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক রয়েছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে। এ ঘটনায় মামলা হলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
