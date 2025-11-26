সোনারগাঁয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে স্বামী আটক

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে রিয়া মনি (২৪) নামের এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী আদিল হোসেনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় স্বামী আদিল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কামারগাঁও এলাকায় র্যাংকস কারখানার স্টাফ কোয়ার্টারে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত রিয়া মনি জামালপুর সদর উপজেলার চুনুটিয়া গ্রামের হালিম মন্ডলের মেয়ে এবং তাঁর স্বামী আদিল হোসেন একই এলাকার বাদশা মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকেরা জানান, রিয়া মনির সঙ্গে আদিল হোসেনের ৯ মাস আগে বিয়ে হয়। তার আগে একটি বিয়ে করেছিল আদিল। ওই বিয়েকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (খ অঞ্চল) ইমরান হোসেন জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্বামী আদিল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নীলফামারী প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ে চলন্ত ‘একতা এক্সপ্রেস’ ট্রেনে পপকর্ন বিক্রেতা আল আমিনকে (৩০) ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনায় জড়িত চার ফেরিওয়ালাকে গ্রেপ্তার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। খুনের ঘটনার পর দিনাজপুর রেলওয়ে থানায় মামলা দায়েরের মাত্র ৯ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ আসামিদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। নিহত আল আমিন কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার বতুয়াতলী গ্রামের মন্টু মিয়ার ছেলে।
গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন ঠাকুরগাঁও সদরের ছিট চিলারং গ্রামের ফজলে হকের ছেলে মো. আকাশ (৩০), হরিহরপুর সুগারমিল এলাকার পাগলা মিয়ার ছেলে কুদরত আলী (৩২), রুহিয়া উপজেলার ঘনিবিষ্টপুর গ্রামের বন্দরপাড়ার মো. সুজন (২২) ও হরিহরপুর গ্রামের হাজীপাড়ার সামসুল হকের ছেলে আবু সাঈদ (২৩)।
সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২৩ নভেম্বর আল আমিন ঠাকুরগাঁওয়ের রায়পুর এলাকার ভাউলারহাটে ওয়াজ মাহফিলে পপকর্ন বিক্রি করতে যান। সেখানে নারকেল বিক্রেতা (আসামি) মো. আকাশের সঙ্গে পপকর্ন বিক্রয়কে কেন্দ্র করে কথা-কাটাকাটি হয়। অন্য ফেরিওয়ালা ও স্থানীয় লোকজন সেখানেই তাঁদের আপস-মীমাংসা করে দেয়।
পরদিন ২৪ নভেম্বর (সোমবার) রাতে পপকর্ন বিক্রেতা আল আমিন, মো. মাহাবুব, জানিফ উদ্দিন ও মো. মাহামুদুল দিনাজপুর থেকে পীরগঞ্জে যাওয়ার জন্য ঢাকা হতে ছেড়ে আসা একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ‘ঙ’ বগিতে উঠে বিশ্রাম করতে থাকেন। রাত সাড়ে ১০টার দিকে ট্রেনটি ঠাকুরগাঁওয়ের সেতাবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন অতিক্রম করার পর আসামিরা আল আমিনের সঙ্গে মাহফিলের ঘটনার সূত্র ধরে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে আসামিরা আল আমিনকে ট্রেনের ‘ঠ’ বগিতে নিয়ে যান।
ট্রেনটি পীরগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছার আগমুহূর্তে আসামিরা তাঁদের হাতে থাকা চাকু দিয়ে আল আমিনের গলায় ও তাঁকে রক্ষা করতে আসা ফেরিওয়ালা মিলন মিয়ার (১৭) পেটে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। অন্য ফেরিওয়ালারা স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে পীরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আল আমিনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং মিলন মিয়াকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।
এই ঘটনায় নিহত আল আমিনের শ্বশুর আনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে গতকাল মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চার ফেরিওয়ালার (নারকেল বিক্রেতা) নামে দিনাজপুর রেলওয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা করেন। এই মামলা দায়েরের পর রেলওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাঈদ আফ্রাদের নেতৃত্বে আসামিদের গ্রেপ্তারে মাঠে নামে পুলিশ। মাত্র ৯ ঘণ্টার মধ্যে চার আসামিকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হয় পুলিশ।
এ বিষয়ে সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাঈদ আফ্রাদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আসামিদের মধ্যে মো. আকাশ ও কুদরত আলীকে সিরাজগঞ্জের যমুনা সেতুর টোল প্লাজা থেকে রাত ১০টার দিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা একটি নৈশকোচে ঢাকা যাচ্ছিলেন। অপর দুই আসামি মো. সুজন ও আবু সাঈদকে দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলা শহরের রেলগেট থেকে রাত সাড়ে ১০টার দিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) ভোরে গোপালদী পৌরসভার মোল্লারচর এলাকার পাওয়ার হাউসের পূর্ব পাশের পাকা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, স্থানীয় লোকজন রাস্তার ওপর এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি গোপালদী বাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে জানায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে।
নিহত নারীর বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, এটি সড়ক দুর্ঘটনা। অজ্ঞাতনামা ওই নারীর পরিচয় নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ট্রান্সফরমারে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে নজরুল ইসলাম (৪৫) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় তাঁর দুই সহকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা ১১টায় সিদ্ধিরগঞ্জের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে মুনলাইট গার্মেন্টস-সংলগ্ন রাস্তার ওপর বিদ্যুতের লাইনে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রহমান নামের এক ঠিকাদারের অধীনে ১২-১৩ জন শ্রমিকের একটি দল ট্রান্সফরমারে কাজ করছিল। শ্রমিকেরা জানিয়েছেন, কাজ শুরুর সময় বিদ্যুতের লাইন বন্ধ ছিল। তবে হঠাৎ লাইন চালু হলে নজরুল ইসলাম এবং তাঁর দুই সহকর্মী শক খান (বিদ্যুতায়িত হন)।
এতে নজরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর দুই সহকর্মী আব্দুর রাজ্জাক ও আব্দুল করিমকে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত খানপুর ৩০০ শয্যার হাসপাতালে নিয়ে যান।
এ বিষয়ে আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মিরন মিয়া বলেন, ‘আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে খানপুর হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। তবে আহত ব্যক্তিদের আমরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।’
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জানিয়েছেন, নজরুল নামের একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং আহত দুজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
মেহেরপুরের গাংনীতে গাঁজাসহ দুই যুবককে আটক করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। গতকাল মঙ্গলবার রাতে পৌর শহরের রাজা ক্লিনিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন গাংনী উপজেলার চিতলা গ্রামের আশাদুল ইসলামের ছেলে নাসিম (১৯) এবং একই গ্রামের রেজাউল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২৩)।
র্যাব-১২-এর কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাবের একটি দল পৌর শহরের রাজা ক্লিনিক এলাকায় অবস্থান নেয়। এ সময় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করা হয়। পরে তাঁদের কাছ থেকে ১ কেজি গাঁজা, দুটি মোবাইল ফোন, তিনটি সিমকার্ড এবং একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।
আটক নাসিম ও রাশেদুলের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বানী ইসরাইল জানান, আটক হওয়া দুজনকে র্যাব গাংনী থানায় হস্তান্তর করেছে। আটক ব্যক্তিদের আজ বুধবার আদালতে পাঠানো হয়েছে।
