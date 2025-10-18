Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নারায়ণগঞ্জ

রূপগঞ্জে চাঁদা না পেয়ে ব্যবসায়ীকে গুলি, পালাল বোমা ফাটিয়ে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গুলিতে আহত লোকমান হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে চাঁদা না পেয়ে লোকমান হোসেন নামের এক ব্যবসায়ীকে গুলি করার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় আশপাশ থেকে লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা হাতবোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যায়।

আজ শনিবার দুপুরে উপজেলার তারাবো পৌরসভার কর্ণগোপ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত লোকমানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ব্যবসায়ী লোকমান হোসেনের অভিযোগ, এলাকায় তাঁর খাবার হোটেলের ব্যবসা রয়েছে। কয়েক দিন আগে কর্ণগোপ এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী সফিকুল ইসলাম ও তাঁর লোকজন এসে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। অন্যথায় ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। পরে তিনি বাধ্য হয়ে তাঁদের ১ লাখ টাকা দেন।

লোকমান হোসেন বলেন, ‘আজ (শনিবার) দুপুরে আরও ৪ লাখ টাকার জন্য সফিকুল ইসলাম তাঁর লোকজন নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে এসে আমাকে ঘিরে ফেলেন। এ সময় আমি টাকা দিতে অসম্মতি জানালে তাঁরা আমাকে গুলি করেন। ডান পায়ে লেগেছে।’

এদিকে গুলির শব্দ পেয়ে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা হাতবোমা ফাটিয়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

অভিযোগের বিষয়ে সফিকুল ইসলামের মোবাইল ফোনে কল করা হলে তিনি চাঁদা দাবির বিষয়টি অস্বীকার করেন। সফিকুল বলেন, ‘ঘটনার সময় আমি এলাকায় ছিলাম না। একটি মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও মামলা দিয়ে হয়রানি করছে।’

রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তরিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘হামলা ও এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হওয়ার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তবে এ বিষয়ে কোনো লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগরূপগঞ্জজেলার খবরচাঁদাবাজি
