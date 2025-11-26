Ajker Patrika

আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় নারী নিহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সড়ক দুর্ঘটনায় অজ্ঞাতপরিচয় এক নারী নিহত হয়েছেন। বুধবার (২৬ নভেম্বর) ভোরে গোপালদী পৌরসভার মোল্লারচর এলাকার পাওয়ার হাউসের পূর্ব পাশের পাকা সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, স্থানীয় লোকজন রাস্তার ওপর এক নারীর মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে বিষয়টি গোপালদী বাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে জানায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। 

নিহত নারীর বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি, এটি সড়ক দুর্ঘটনা। অজ্ঞাতনামা ওই নারীর পরিচয় নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

নারায়ণগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবর
