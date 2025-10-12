বোন ও ভগ্নিপতির ঝগড়া থামাতে গিয়ে প্রাণ গেল ভাইয়ের

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় মামাতো বোন ও ভগ্নিপতির ঝগড়া থামাতে গিয়ে বিকাশ (৪৫) নামে এক ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। আজ রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় ফতুল্লা থানাধীন রামারবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মৃত বিকাশ সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা থানার বড়গাঁও গ্রামের বারীন্দ্র দাসের ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে রামারবাগ এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পরিবারের বরাতে জানা গেছে, আজ সকালে বিকাশের মামাতো বোন ও তাঁর স্বামীর ঝগড়া লাগে; যা একপর্যায়ে হাতাহাতিতে রূপ নেয়। একই বাড়িতে পাশাপাশি ভাড়া থাকায় ঝগড়ার কথা জানতে পারেন বিকাশ। তিনি তাঁর বোনের রুমে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে দুই পক্ষের বিবাদ থামানোর চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে ঝগড়া থামাতে গিয়ে জানালার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অচেতন হয়ে যান বিকাশ। দ্রুত তাঁকে শহরের খানপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনাস্থলে যাওয়া ফতুল্লা মডেল থানার উপপরিদর্শক রেহানুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মামাতো বোন শিল্পীকে (৩৫) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে।
ফতুল্লা মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। যতটুকু জানা গেছে, পারিবারিক বিরোধ মীমাংসা করতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত আঘাত পেয়ে মারা গেছেন বিকাশ। এরপরও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।
