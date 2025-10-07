মেঘনা নদীতে অভিযানে চাঁদাবাজদের হামলা, পুলিশসহ আহত ৫

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে মেঘনা নদীতে বিভিন্ন নৌযানে চাঁদাবাজির সময় পুলিশ ও চাঁদাবাজদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে তিন পুলিশসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজনকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার মেঘনা নদীর শেখেরটেক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী জানান, উপজেলার মেঘনা নদীতে দীর্ঘদিন ধরে পার্শ্ববর্তী কুমিল্লার মেঘনা উপজেলার নলচর গ্রামের বারেকের নেতৃত্বে তাঁর ছেলে মহসিন, হাসনাত, রানা, সাজ্জাদসহ ২০-৩০ জনের একটি চাঁদাবাজ বাহিনী বালু ও মালবাহী বিভিন্ন নৌযানে চাঁদাবাজি করে আসছেন। আজ বিভিন্ন নৌযান নুনেরটেক এলাকায় মেঘনা নদী দিয়ে যাওয়ার পথে বারেকের নেতৃত্বে টিটু, মহসিনসহ তাঁর লোকজন টেঁটা, বল্লম, রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে নৌযানে চাঁদা দাবি করেন। এ সময় তাঁদের দাবিকৃত চাঁদা না দেওয়ায় এমভি জয়নব বৃষ্টি পরিবহন বাল্কহেডের শ্রমিক মহিবুল্লাহ ও জাকারিয়াকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে আহত করা হয়। খবর পেয়ে বৈদ্যেরবাজার ও চালিভাঙ্গা নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা যৌথ অভিযান চালান। এ সময় চাঁদাবাজেরা পুলিশের ওপর টেঁটা, বল্লমসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা করে তিন পুলিশ সদস্য—এএসআই মাকসুদ, কনস্টেবল সোহাগ ও সাইদুরকে রক্তাক্ত আহত করেন। পরে আত্মরক্ষার্থে পুলিশ সদস্যরা রাবার বুলেট ছুড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং ঘটনাস্থল থেকে বারেকের ছেলে রানা ও সাজ্জাদকে আটক করেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় সোনারগাঁ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
বৈদ্যেরবাজার নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র মেঘনা নদীতে বিভিন্ন নৌযানে চাঁদাবাজি করে আসছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আজ সকালে চাঁদাবাজেরা বিভিন্ন বাল্কহেডে চাঁদা উত্তোলনের সময় বাল্কহেডের শ্রমিকদের ওপর হামলা চালান। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে তাঁদের ওপরও হামলা হয়। এতে পুলিশের তিন সদস্য আহত হন। এ সময় দুই চাঁদাবাজকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
