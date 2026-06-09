Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

দলীয় কর্মসূচিতে যাচ্ছিলেন ছাত্রদল-যুবদল নেতা, ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল দুজনের

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ জুন ২০২৬, ২০: ৫৪
দলীয় কর্মসূচিতে যাচ্ছিলেন ছাত্রদল-যুবদল নেতা, ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল দুজনের
কাদের জিলানী ও মাসুম খান। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে মোটরসাইকেলযোগে যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত ট্রাকের চাপায় ছাত্রদল ও যুবদলের দুই নেতা মারা গেছেন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন ফতুল্লা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ কাদের জিলানী (২৪) ও ফতুল্লাস্থ কুতুবপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের প্রচার সম্পাদক মাসুম খান (২৬)।

আজ মঙ্গলবার (৯ জুন) সন্ধ্যার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের নাসিক ৯ নম্বর ওয়ার্ডস্থ জালকুঁড়ি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। 

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ এমদাদুল হক। 

জানা গেছে, নিহত ব্যক্তিরা মোটরসাইকেলযোগে নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদ হতে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধিরগঞ্জের জালকুঁড়ির দিকে আসছিলেন। চলন্ত পথে সিদ্ধিরগঞ্জের দশপাইপগামী সড়কের ঝুটপট্টি এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত একটি ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে চাপায় পড়ে যান তাঁরা। এতে ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। 

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ এমদাদুল হক জানান, নিহত ব্যক্তিরা ছাত্রদল ও যুবদলের নেতা। ট্রাকটি জব্দ করা হলেও চালক এখন পর্যন্ত আটক নেই।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক ও নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসেছি এবং নিহত যুবদল ও ছাত্রদল নেতার পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছি। সিটি করপোরেশন নিহতদের পরিবারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জছাত্রদলসড়ক দুর্ঘটনাযুবদলজেলার খবরমোটরসাইকেল
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