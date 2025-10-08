Ajker Patrika
নড়াইলে পানিতে ডুবে ভাই-বোনের মৃত্যু, মায়ের দাবি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০৩
পানিতে ডুবে দুই সন্তান মারা যাওয়ার পর তাদের মা আহাজারি করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
পানিতে ডুবে দুই সন্তান মারা যাওয়ার পর তাদের মা আহাজারি করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নড়াইলের কালিয়া উপজেলার নড়াগাতীতে পুকুরে ডুবে তাসলিমা খানম (১৫) ও কাওসার শেখ (৮) নামের দুই ভাই-বোনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার শিবানন্দপুর গ্রামের দাউদ মীরের বাড়ির পেছনের পুকুর থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মৃত ভাই-বোন উপজেলার নড়াগাতী থানার শিবানন্দপুর গ্রামের আজিবার শেখের সন্তান। তাসলিমা বড়দিয়া মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এবং কাওসার শিবানন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও নিহত ভাই-বোনের স্বজন সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেলের দিকে তাসলিমা ও তার ভাই কাওসার গোসলের উদ্দেশ্যে দাউদ মীরের বাড়ির পেছনের পুকুরে যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলেও তাদের খোঁজ না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুর থেকে দুই ভাই-বোনের মরদেহ উদ্ধার করেন।

মৃত ভাই-বোনের মা বেবী বেগমের দাবি, তাঁর দুই সন্তান পানিতে ডুবে মারা যায়নি। তাদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমার মেয়ে সাঁতার কাটতে জানে, তারা পুকুরে ডুবে মরে নাই। আমার স্বামী ও তার ভাইয়েরা আমাকে মারধর করে ৮-৯ মাস আগে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরে আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে।’

নিহতদের বাবা আজিবার শেখ দাবি করেন, তাঁর ছেলে-মেয়ে সাঁতার জানত না। পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে ডুবে মারা গেছে।

নড়াগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বুধবার নড়াইল আধুনিক সদর হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে থানায় অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

