Ajker Patrika
নওগাঁ

জামায়াতের চোখ ফোটাল বিএনপি, তারাই আবার ভয় দেখায়: সামসুজ্জোহা

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
জামায়াতের চোখ ফোটাল বিএনপি, তারাই আবার ভয় দেখায়: সামসুজ্জোহা
ধামইরহাটে নির্বাচনী জনসভায় সামসুজ্জোহা খান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতে ইসলামীকে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশি ভয়ংকর বলে মন্তব্য করেছেন নওগাঁ-২ (ধামইরহাট-পত্নীতলা) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সামসুজ্জোহা খান। তিনি বলেন, ‘জামায়াতের চোখ ফোটাল বিএনপি, এমপি থেকে মন্ত্রীও বানানো হয়েছিল; এখন তারাই আবার বিএনপিকে ভয় দেখায়। এরা আওয়ামী লীগের চেয়েও বেশি ভয়ংকর।’

আজ বৃহস্পতিবার নওগাঁর ধামইরহাটে বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

সামসুজ্জোহা খান বলেন, দেশনেত্রী খালেদা জিয়া জামায়াতকে প্রশ্রয় না দিলে স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭ বছর যেমন গর্তের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, ঠিক তেমনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সাহসও পেত না। আজ তারা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেহেশতের টিকিট বিক্রি করে বেড়াচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলমত-নির্বিশেষে ধানের শীষ প্রতীককে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার মধ্য দিয়ে তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

এ সময় জেলা মহিলা দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামিনা পারভীন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ হাঞ্জালা, উপদেষ্টা দেওয়ান ফেরদৌস হাসান, সহসভাপতি রেজাউল করিম মুছা, পৌর বিএনপির সভাপতি সহিদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম লিটন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নওগাঁবিএনপিজামায়াতমন্ত্রীরাজশাহী বিভাগজেলার খবরআওয়ামী লীগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গোপালগঞ্জ-৩: বঙ্গবন্ধুর কবর জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারে সাবেক বিএনপি নেতা হাবিব

বাংলাদেশে জামায়াতকে ‘বন্ধু’ হিসেবে চায় যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন কূটনীতিকের অডিও ফাঁস

অভিজ্ঞতা ছাড়াই স্কয়ার গ্রুপে চাকরি, চলছে আবেদন

বাংলাদেশের দাবি আইসিসি না মানলে বিশ্বকাপ বর্জন করবে পাকিস্তানও

একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

নির্বাচনী প্রচারণার যানজটে ডিসি, মনিরামপুরে দুই প্রার্থীকে অর্থদণ্ড

নির্বাচনী প্রচারণার যানজটে ডিসি, মনিরামপুরে দুই প্রার্থীকে অর্থদণ্ড

জামায়াতের চোখ ফোটাল বিএনপি, তারাই আবার ভয় দেখায়: সামসুজ্জোহা

জামায়াতের চোখ ফোটাল বিএনপি, তারাই আবার ভয় দেখায়: সামসুজ্জোহা

‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ গুঁড়িয়ে দিল সওজ, প্রশস্ত হবে সড়ক

‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ গুঁড়িয়ে দিল সওজ, প্রশস্ত হবে সড়ক

বোয়ালখালীতে শিকলে বেঁধে রিকশাচালককে নির্যাতন, উদ্ধার করল পুলিশ

বোয়ালখালীতে শিকলে বেঁধে রিকশাচালককে নির্যাতন, উদ্ধার করল পুলিশ