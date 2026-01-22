বোয়ালখালীতে শিকলে বেঁধে রিকশাচালককে নির্যাতন, উদ্ধার করল পুলিশ

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে অপহরণের শিকার গেগেনার ত্রিপুরা (৪৫) নামে এক রিকশাচালককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম গোমদণ্ডীর একটি ঘর থেকে শিকল বাঁধা অবস্থায় তাঁকে পাওয়া যায়। উদ্ধারের পর তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় দুই যুবককে আটক করা হয়েছে।
গেগেনার ত্রিপুরা বান্দরবানের রুমা উপজেলার জৈতুনপাড়ার লাফেহা ত্রিপুরার ছেলে। তিনি চট্টগ্রাম নগরীতে রিকশা চালান। এর আগে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রী একজন পোশাকশ্রমিক।
আটককৃতরা হলেন বোয়ালখালী পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম গোমদণ্ডী রুস্তম মাঝি বাড়ির মৃত আবদুল কুদ্দুছের ছেলে আব্দুল করিম (২৭) এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইয়াকুব আলী বাড়ির মৃত আবুল কাসেমের ছেলে মো. মঈন উদ্দিন (২৬)।
জানা গেছে, ১৯ জানুয়ারি সকাল ১০টার দিকে নগরীর আগ্রাবাদ থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে গেগেনার ত্রিপুরাকে বোয়ালখালীতে নিয়ে আসে অপহরণকারীরা। এরপর একটি ঘরে কোমরে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় তাঁকে। তাঁর চলে প্রচণ্ড নির্যাতন। আটকাবস্থায় অল্প করে পানি দেওয়া হতো। চিৎকার যেন না করতে পারেন, সে জন্য মুখে স্কচটেপ লাগিয়ে রাখা হতো।
গেগেনার ত্রিপুরা বলেন, চট্টগ্রাম নগরীতে রাজমিস্ত্রির কাজের সুবাদে আবদুল করিম ইমন নামের এক যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিন মাস আগে ইমনের মোবাইল ফোনে গান শোনার সময় এক ব্যক্তি বিপদে পড়ার কথা জানিয়ে কল করার জন্য সহযোগিতা চান। এ সময় তিনি ইমনের মোবাইল ফোনটি ওই ব্যক্তিকে দেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি ফোনটি নিয়ে পালিয়ে যান। এর পর থেকে ইমন ও তাঁর সহযোগীরা তাঁর কাছে মোবাইল ফোনের ক্ষতিপূরণ দাবি করে আসছিলেন।
গেগেনার দাবি, ১৯ জানুয়ারি আগ্রাবাদে রিকশা চালিয়ে যাওয়ার সময় ১০-১২ জন যুবক তাঁকে আটকে মারধর করেন। এরপর চোখ বেঁধে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় নিয়ে যান। তাঁরা ইমনের মোবাইল সেটটির ক্ষতিপূরণ হিসেবে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং মুক্তিপণ হিসেবে আরও ৯০ হাজার টাকা দাবি করেন। তাঁকে মুক্ত করতে ধারদেনা করে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জোগাড় করেছিলেন তাঁর স্ত্রী। এর মধ্যে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে বুধবার রাতে অভিযান চালিয়ে বন্দিদশা থেকে তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও) ডা. সুফিয়ান সিদ্দিকী বলেন, পুলিশ গেগেনাকে হাসপাতালে নিয়ে এলে ভর্তি করা হয়। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বোয়ালখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করা হয়েছে।
