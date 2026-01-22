Ajker Patrika
নরসিংদী

‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ গুঁড়িয়ে দিল সওজ, প্রশস্ত হবে সড়ক

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ৪৮
‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ গুঁড়িয়ে দিল সওজ, প্রশস্ত হবে সড়ক
নরসিংদীর রায়পুরায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের স্মৃতির স্মরণে নির্মিত ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ গতকাল বুধবার এক্সকাভেটর দিয়ে ভেঙে ফেলেন সওজের কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর রায়পুরায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের স্মৃতির স্মরণে নির্মিত ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। গতকাল বুধবার উপজেলার মাহমুদাবাদ এলাকায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) কর্মীরা এক্সকাভেটর দিয়ে তোরণটি ভেঙে ফেলেন।

এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে অনেকে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নরসিংদীর জেলা প্রশাসনের ‘ডিসি নরসিংদী’ নামের ফেসবুকে পেজে সবার উদ্দেশে একটি পোস্ট দেওয়া হয়।

ফেসবুক পোস্টে বলা হয়, ‘সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নরসিংদী অংশে মহাসড়কের ৬৪তম কিলোমিটার এলাকা রায়পুরা উপজেলার মাহমুদাবাদ মৌজায় সওজের জমিতে অবস্থিত “বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর” স্থাপনাটি পুনর্বাসনে অপসারণ/স্থানান্তরের ক্ষতিপূরণের অর্থ হস্তান্তর করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও উপজেলা পরিষদের প্রশাসকের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়। পরে তোরণটি পুনরায় নির্মাণ করা হবে বলে উপজেলা পরিষদ ও সওজ কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে।’

গত বছরের ১৬ জুন ক্ষতিপূরণের চেক হস্তান্তরের একটি ছবিও ফেসবুক পোস্টে সংযুক্ত করা হয়। তোরণের পাশে দাঁড়িয়ে উপজেলা প্রশাসনের কাছে এই চেক হস্তান্তর করে সওজ কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ এশিয়া উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (সাসেক) কর্মসূচির আওতায় মহাসড়ক প্রশস্তের প্রকল্পটিতে সহায়তা করা হয়।

নরসিংদীর রায়পুরায় ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ ভাঙার জন্য আগে উপজেলা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের চেক হস্তান্তর করে সওজ। তোরণটি সড়কের পাশে অন্য স্থানে নির্মাণ করা হবে। ছবি: ডিসি নরসিংদীর ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া
নরসিংদীর রায়পুরায় 'বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর' তোরণ ভাঙার জন্য আগে উপজেলা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণের চেক হস্তান্তর করে সওজ। তোরণটি সড়কের পাশে অন্য স্থানে নির্মাণ করা হবে। ছবি: ডিসি নরসিংদীর ফেসবুক পেজ থেকে নেওয়া

সওজ ও উপজেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের বাড়ি রায়পুরার মুছাপুর ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে। গ্রামটি বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর নামে পরিচিত। তাঁর স্মরণে এখানে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমান স্মৃতিফলক, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ মতিউর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার রয়েছে। তাঁর স্মৃতির স্মরণে ২০০৮ সালে জেলা পরিষদের অর্থায়নে মাহমুদাবাদ নামাপাড়া এলাকায় দুই লেনের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে ‘বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর’ তোরণ নির্মাণ হয়। এর অর্থায়ন করে জেলা পরিষদ।

তবে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তোরণটি সাময়িকভাবে অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয় সওজ। এ জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই লাখ টাকার চেক গত বছরের জুনে সওজের জেলা কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রেজা-ই-রাব্বি ও অন্য কর্মকর্তারা রায়পুরা উপজেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করেন।

জানতে চাইলে সওজের নরসিংদী জেলা কর্মকর্তা নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রেজা-ই-রাব্বি মোবাইল ফোনে বলেন, ‘জেলা সড়ক বিভাগের অর্থায়নে তোরণটি ঠিক একই নকশায় সড়কের পাশেই নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি মহল বিষয়টি ভিন্নভাবে উপস্থাপন করছে।’

রায়পুরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদ রানা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মহাসড়ক প্রশস্ত করার জন্য বীরশ্রেষ্ঠ মতিউরনগর তোরণটি সাময়িক অপসারণ করেছে সওজ। এ জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে সওজের জেলা কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের তহবিলের অনুকূলে চেক হস্তান্তর করেন। স্থাপনাটি সরানোর কথা ছিল। কিন্তু গঠনগত সমস্যার কারণে তাঁরা সেটি সরাতে না পেরে ভেঙে ফেলেন। আগামীকাল শুক্রবার সরেজমিন পরিদর্শন করে জায়গা ঠিক করতে পারলে আরও বড় দৃষ্টিনন্দিত করে দ্রুত তোরণ নির্মাণ করা হবে।’

