Ajker Patrika
En
নওগাঁ

নিয়ামতপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নিয়ামতপুর (নওগাঁ) প্রতিনিধি
নিয়ামতপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নওগাঁর নিয়ামতপুরে পুকুরের পানিতে ডুবে রাব্বি (৩) নামে এক শিশু মারা গেছে। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার চন্দননগর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। পুকুরে ডুবে নিহত রাব্বি কৃষ্ণপুর গ্রামের আব্দুর রশিদের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সকালে তার মা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। রাব্বি তার বড় ভাইয়ের সঙ্গে খেলছিল। বেলা ১১টার দিকে বড় ভাই রাব্বিকে আইসক্রিম কিনে দেয়। আইসক্রিম খেতে খেতেই বাড়ির পাশে পুকুরধারে চলে যায়। ছেলের কোনো কথাবার্তা না পেয়ে রাব্বির খোঁজাখুঁজি শুরু করে। ১ ঘণ্টা পর পুকুরে মরদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মহাদেবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করালে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

চন্দননগর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নাজমুল হুদা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চন্দননগর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নাজমুল হুদা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান বলেন, পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যুর ঘটনা মৌখিকভাবে জানতে পেরেছি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নওগাঁনিয়ামতপুররাজশাহী বিভাগজেলার খবরপানি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত