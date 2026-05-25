নওগাঁ

টাঙ্গাইলে রডবোঝাই ট্রাক উল্টে নিহত ১০ জনই মান্দার বাসিন্দা

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৫ মে ২০২৬, ১৫: ৫৪
নিহতদের স্বজনদের বাড়িতে ঈদ আনন্দের পরিবর্তে চলছে আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে রডবোঝাই ট্রাক উল্টে নিহতদের মধ্যে ১০ জনের নাম-পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। তাঁরা সবাই নওগাঁর মান্দা উপজেলার ভারশোঁ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। নিহতদের মধ্যে রাজেন্দ্রবাটি গ্রামের সাতজন রয়েছেন।

নিহতরা হলেন রাজেন্দ্রবাটি গ্রামের তারেক জিয়া (২১), বাদশা মিয়া (৩০), আব্দুল বারিক (২০), সোহাগ হোসেন (২১), রবিউল ইসলাম (২৮), মাইনুর ইসলাম (৩০) ও সাগর হোসেন (২০), পাকুড়িয়া গ্রামের সহোদর মাইনুর রহমান (২৫) ও গিয়াস উদ্দিন (২২) এবং মশিদপুর গ্রামের সুজন আলী (৩৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহতরা সবাই ফেরিওয়ালা ছিলেন। তাঁরা সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্লাস্টিক পণ্য বিক্রি করতেন। পাশাপাশি নারীদের চুল ও পুরোনো মোবাইল ফোন সংগ্রহের কাজও করতেন। জীবিকার তাগিদে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার উত্তর নাজিরপুর কলোনিতে ভাড়া বাসায় থেকে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে তাঁরা রাজশাহীগামী একটি রডবোঝাই ট্রাকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। আজ সোমবার ভোরে সাড়ে ৪টার দিকে টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্তে রডবোঝাই ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে অন্তত ১৫ জন নিহত হন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ছয়জন।

এদিকে একই ঘটনায় সাতজনের মৃত্যুর খবরে ভারশোঁ ইউনিয়নের রাজেন্দ্রবাটি গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। স্বজনদের আহাজারি ও বুকফাটা কান্নায় পুরো এলাকা ভারী হয়ে উঠেছে।

রাজেন্দ্রবাটি গ্রামের ফিরোজ হোসেন বলেন, ‘উত্তর নাজিরপুর কলোনিতে এ এলাকার শতাধিক যুবক বছরজুড়ে বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসা করেন। ঈদের সময় বাসে বাড়ি ফিরতে জনপ্রতি এক হাজার ৮০০ থেকে দুই হাজার টাকা ভাড়া গুনতে হয়। অতিরিক্ত ভাড়া এড়াতে অনেকেই পণ্যবাহী ট্রাকে যাতায়াত করেন। তাঁরাও একইভাবে ট্রাকে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে দুর্ঘটনা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নিল এতগুলো পরিবারের ঈদ আনন্দ।'

হঠাৎ দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন নিহত বাদশা মিয়ার স্ত্রী সাবিনা খাতুন। একমাত্র মেয়ে রাহী মনিকে নিয়ে বারবার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন তিনি। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে স্বজনেরাও কান্না ধরে রাখতে পারছেন না।

সাবিনা খাতুন বলেন, ‘বাড়ি ফেরার পথে স্বামীর সঙ্গে কয়েকবার কথা হয়েছে। মেয়ের জন্য নতুন জামা আর মেহেদি কেনার কথাও বলেছিল। রাত ১০টার দিকে শেষ কথা হয়। সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর পাই।’

এ বিষয়ে মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম বলেন, দুর্ঘটনায় নিহত সবার পরিচয় এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। নিহতদের পরিচয় শনাক্তে কাজ করছে পুলিশ।

